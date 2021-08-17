Львів спіткала негода: знеструмлено більше сотні населених пунктів

У Львові повалено десятки дерев / Варта

Вранці у вівторок, 17 серпня, грози і пориви вітру обрушилися на Львівщину і залишили без електрики 123 населених пункти області.

Як повідомляє "Львівобленерго", також частково без електроенергії опинилися 68 пунктів.

Над усуненням наслідків негоди працюють 79 одиниць техніки.

Крім цього, негода повалила десятки дерев. У Львові дерево впало на атракціон у Парку Культури, буквально за метр від будиночка охоронця. Також безліч повалених дерева можна помітити у дворах будинків.

Нагадаємо, раніше негода зачепила Полтаву. Містом пронеслася сильна злива зі шквальним вітром. Стихія розгулялася до такої міри, що миттєво були повалені дерева, зірвані дахи з будинків і пошкоджені автомобілі.

Також раніше у Львові через сильну зливу з ураганним вітром померла молода закохана пара. Хлопець прийшов до дівчини на перше побачення. Вони зустрілися в парку. Там же на лавочці вирішили перечекати дощ. Але на них впало дерево і ліхтар.