Ляшко назвав метод, який врятує Україну від третьої хвилі COVID-19

Віктор Ляшко / УНІАН

Коронавірус в Україні продовжує бити антирекорди по смертності - і кампанія з вакцинації не допомагає. Є лише один спосіб приборкати її. Про це в коментарі порталу ТСНзаявив головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами чиновника, ключовим методом є притримування протиепідеміологічних норм і правил.

"На жаль, рівень охоплення і кількість вакцин, які доступні, не дозволяє нам говорити, що ми можемо подолати цю хвилю зростання кількості випадків шляхом імунопрофілактики, тому ми повинні сьогодні чітко дотримуватися норм і правил, які прописані в постанові уряду. Це дозволить нам утримати медичну систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

читайте такожМедики дали "Поганий прогноз" через третю хвилю COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося: