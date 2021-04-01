Ляшко назвав метод, який врятує Україну від третьої хвилі COVID-19

На думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка сьогоднішній рівень охоплення вакцинації і кількість вакцин не дає ніякої гарантії в перемозі над COVID-19.
Коронавірус в Україні продовжує бити антирекорди по смертності - і кампанія з вакцинації не допомагає. Є лише один спосіб приборкати її. Про це в коментарі порталу ТСНзаявив головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За словами чиновника, ключовим методом є притримування протиепідеміологічних норм і правил.
"На жаль, рівень охоплення і кількість вакцин, які доступні, не дозволяє нам говорити, що ми можемо подолати цю хвилю зростання кількості випадків шляхом імунопрофілактики, тому ми повинні сьогодні чітко дотримуватися норм і правил, які прописані в постанові уряду. Це дозволить нам утримати медичну систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.
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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося:
- COVID - 19 в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок квітня березня було зафіксовано 421 летальних випадків. Поставлені ще 17 569 діагнозів.
- Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив ряд антирекордів. Протягом декількох днів кожен день збільшувалося число поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що Україні не обійтися без найжорстокішого локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.