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Ляшко назвав терміни виробництва першої української вакцини від коронавірусу

2 жовтня 2021, 20:35
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У Харкові вже почався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти COVID.

вакцинація
Українцям пообіцяли вітчизняну вакцину від коронавірусу / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про те, коли можна чекати виробництва першої вітчизняної вакцини від коронавірусу.

Перша вакцина українського виробництва повинна бути виготовлена вже в 2022 році, заявив він, відповідаючи на запитання президента Володимира Зеленського під час презентації плану реформ на 2021-2023 роки на виїзній нараді парламентської фракції Слуга народу в Трускавці, повідомляє телеканал Дом.

За словами міністра, в Харкові вже почався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу і проти грипу.

"Це одна з перших. І на етапі підписання меморандум про інвестиції набагато більше. До кінця цього року ми точно знатимемо чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - додав Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу:

В Україні за минулу добу зробили понад 128 тис.щеплень проти COVID-19.

128 тис. 070 осіб вакциновано проти COVID - 19 за минулу добу, 1 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 71 тис. 667 осіб, повністю імунізовані-56 тис.403 людини.

Щеплення робили 960 мобільних бригад з імунізації, в 3 тис. 049 прищепних пунктах і в 350 центрах вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 млн 144 тис. 468 осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози вакцини – 5 млн 731 тис.125 осіб.

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новини України Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
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