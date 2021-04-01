Ляшко пояснив, чому другої дози вакцини вистачить на всіх українців

Віктор Ляшко / УНІАН

Головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє портал ТСН.

"Я б хотів звернутися до всіх, до кого прийшов етап вакцинації. Зокрема, до людей старше 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви в групі ризику і для вас перебіг хвороби є складним. Зв'яжіться зі своїми сімейними лікарями і при першому випадку вакцинуйтеся", - заявив він.

Ляшко пообіцяв, що незабаром детально розповість про наступні постачання вакцини в Україну. Головний санітарний лікар зазначив, що препарату для другого щеплення вистачить на всіх.

"Вакцина Covishield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються під ліцензією AstraZeneca. Це - як європейський майданчик, так і корейська. Коли ми говоримо про другий щеплення, то вона передбачена на травень. Тоді вакцина буде, і буде зроблено друге щеплення", - підсумував чиновник.

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