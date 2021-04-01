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Ляшко пояснив, чому другої дози вакцини вистачить на всіх українців

1 квітня 2021, 08:08

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав жителів України ні в якому разі не відмовлятися від процесу вакцинації від коронавірусу COVID-19.

Ляшко
Віктор Ляшко / УНІАН

Головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє портал ТСН.

"Я б хотів звернутися до всіх, до кого прийшов етап вакцинації. Зокрема, до людей старше 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви в групі ризику і для вас перебіг хвороби є складним. Зв'яжіться зі своїми сімейними лікарями і при першому випадку вакцинуйтеся", - заявив він.

Ляшко пообіцяв, що незабаром детально розповість про наступні постачання вакцини в Україну. Головний санітарний лікар зазначив, що препарату для другого щеплення вистачить на всіх.

"Вакцина Covishield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються під ліцензією AstraZeneca. Це - як європейський майданчик, так і корейська. Коли ми говоримо про другий щеплення, то вона передбачена на травень. Тоді вакцина буде, і буде зроблено друге щеплення", - підсумував чиновник.

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Вакцинація в Україні - про що повідомлялося раніше:

  • 23 лютого в Україну прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca. Наступного дня розпочалася вакцинація населення.
  • 16 березня президент України Володимир Зеленський в ході наради з главою МОЗ і прем'єр-міністром заявив, що перше щеплення проти коронавірусу препаратом covishield знижує ймовірність зараження на 76%. Він також додав, що після другої дози людина отримує повний захист від COVID-19.
  • 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
МОЗ новини України Віктор Ляшко
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