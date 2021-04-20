У МОЗ розповіли, чи думають продовжувати локдаун до Великодня

Ляшко повідав, чи думають у МОЗ продовжувати локдаун до Великодня / УНІАН

Керівництво Міністерства охорони здоров'я не планує вводити посилені карантинні обмеження на Великодні свята на початку травня 2021 року. Про це в ефірі каналу 1+1 сказав головний державний санітарний лікар і заступник голови відомства Віктор Ляшко.

"Зараз він (локдаун ‒ Главред) не планується. Ми в понеділок були селектор з Президентом, де прем'єр-міністр говорив, що на цьому тижні відбудеться зустріч Всеукраїнської Ради Церков, ще додатково будуть опрацьовані алгоритми, які вже розроблені МОЗ, щоб в храмах все відбувалося у зв'язку з протиепідемічними нормами", ‒ зазначив Ляшко.

Чиновник також додав, що в МОЗ рекомендують всім літнім українцям, українцям з хронічними хворобами утриматися від відвідування храмів, а зробити посвячення назовні храму. Крім того, по можливості лікарі рекомендують, щоб в храм на Великдень на церемонію освячення паски приходило мінімальна кількість домогосподарок.

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