Ляшко визнав, що в МОЗ помилилися з датами настання нової хвилі COVID-19

Як каже чиновник, на даний момент найближче до "червоної" зони по коронавірусу наблизилася Херсонська область, а не західні регіони - як цього очікували.
Чергова хвиля епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні стартувала набагато раніше, ніж прогнозували в МОЗ. І за своїм рівнем вона вже практично досягла показників осені минулого року. Про це заявив керівник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "Голос Америки".
Як каже чиновник, на даний момент найближче до "червоної" зони по коронавірусу наблизилася Херсонська область, а не західні регіони країни, як того чекали аналітики.
"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021 року. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", - пояснив міністр.
Як каже Ляшко, новий виток епідемії COVID-19 найсильніше б'є по тих людей, які або не перехворіли COVID-19, або не вакцинувалися про коронавірусу.
"Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, насамперед шукає імунонезахищених людей - тих, хто не перехворів COVID-19, або тих, хто не вакцинований", - заявив чиновник.
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Нагадаємо, в Україні з 20 вересня набули чинності нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.
При жовтому рівні діють такі карантинні обмеження:
- Заборонено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
- Не більше 4 осіб за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;
- Кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадатних метрів площі тощо.
До того Уряд України прийняв рішення продовжити адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.