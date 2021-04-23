Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей

За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, є чимала ймовірність переведення столиці і п'яти регіонів в жовту карантинну зону.
Згідно зі свіжими прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, червону карантинну зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в жовту зону наступного тижня. Про це заявив головний санітарний лікар країни і заступник голови відомства Віктор Ляшко в соціальній мережі Facebook.
Чиновник зазначив, що Київ повинен вийти з "червоної" зони "з дня на день".
"За нашими прогнозами протягом наступного тижня виходитимуть з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня в день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", ‒ стверджує він.
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Коронавірус в Україні - про що повідомлялося раніше:
- Керівник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантин.
- У середу, 21 квітня, влада України прийняла рішення виключити з червоної коронавірусної зони Чернівецьку область.
- Таким чином, зараз у "червоній" зоні карантину залишаються 12 регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Автор: Дмитро Відоменко