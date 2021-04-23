Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей

Віктор Ляшко / УНІАН

Згідно зі свіжими прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, червону карантинну зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в жовту зону наступного тижня. Про це заявив головний санітарний лікар країни і заступник голови відомства Віктор Ляшко в соціальній мережі Facebook.

Чиновник зазначив, що Київ повинен вийти з "червоної" зони "з дня на день".

"За нашими прогнозами протягом наступного тижня виходитимуть з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня в день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області", ‒ стверджує він.

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