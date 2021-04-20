Ляшко розповів, чи можна в 2021-му буде вакцинуватися від COVID-19 за гроші

Віктор Ляшко / УНІАН

Головний державний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував, чи можлива в Україні платна вакцинація від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє ТСН.

За його словами, в нинішньому році запуск платної вакцинації не є доцільною.

"Вакцина платна можлива, але за планом протягом 2021 року вона не доцільна. Але проблема не в тому, чи можна використовувати чи ні платну вакцину. Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди передбачили в бюджетах кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин", - зазначив він.

Крім того, Ляшко додав, що в світі зараз спостерігається дефіцит антіковідних вакцин — їх випускають невеликими партіями. А тому, каже головний санітарний лікар, якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу - це кримінальне правопорушення і за це можна понести відповідальність у кримінальному порядку.

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