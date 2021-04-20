Ляшко розповів, чи можна в 2021-му буде вакцинуватися від COVID-19 за гроші

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в деталях розповів про ймовірність запуску в Україні легальної платної вакцинації від COVID-19.
Головний державний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував, чи можлива в Україні платна вакцинація від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє ТСН.
За його словами, в нинішньому році запуск платної вакцинації не є доцільною.
"Вакцина платна можлива, але за планом протягом 2021 року вона не доцільна. Але проблема не в тому, чи можна використовувати чи ні платну вакцину. Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн. І уряди передбачили в бюджетах кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин", - зазначив він.
Крім того, Ляшко додав, що в світі зараз спостерігається дефіцит антіковідних вакцин — їх випускають невеликими партіями. А тому, каже головний санітарний лікар, якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу - це кримінальне правопорушення і за це можна понести відповідальність у кримінальному порядку.
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Вакцина від коронавірусу Pfizer - про що повідомлялося раніше:
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.
- За весь час пандемії коронавірусом COVID-19 в Україні захворіли 1 961 956 осіб; одужали - 1 499 752 особи; летальних випадків - 40 367.