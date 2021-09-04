"Любиш більше, ніж дружину": кандидат у мери Харкова від ЄС зганьбився диким підлабузництвом Порошенку

Олександр Скорик і Петро Порошенко / kharkiv.eurosolidarity.org

Кандидат у мери Харкова від Європейської солідарності Олександр Скорик видав порцію лизоблюдства, виступаючи перед колишнім президентом Петром Порошенком.

Говорячи про візит Порошенка до Харкова, Скорик заявив, що сьогодні особливий день, адже в місто приїхав "гетьман". Відео з похвальбою Скорика на адресу Порошенка опублікував Telegram-канал ТРУХА Харків.

При цьому партфункціонер від ЄС навіть додумався порівняти портрети Порошенка з іконами.

"До нас сьогодні приїхав наш гетьман, якого ми любимо. Наш гетьман, за якого ми йшли в бій з 14-го року. З якого малювали собі портрети, як ікони", - сказав Скорик.

Він також зазначив, що його надмірну любов до Порошенка помітила навіть його дружина.

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Ймовірно, про справжні мотиви, що видають наміри Скорика, свідчить ще одна його фраза: "Хочу досягти таких же успіхів у бізнесі, як ви, Петро Олексійович".

Раніше в Офісі президента прокоментували звинувачення Петра Порошенка на адресу Володимира Зеленського після нападу на нього з зеленкою в центрі Києва.

Радник глави ВП Михайло Подоляк заявив, що інцидент з екс-президентом є звичайним хуліганством.

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На його думку, заяви Порошенка "потрібно розглядати тільки через призму його шалених фобій".

Радник глави ОП упевнений, що в ході урочистостей 24 серпня Порошенко " опинився абсолютним інформаційним аутсайдером - і тому використовував навіть такий безглуздий і відверто хуліганський привід, щоб хоч якось перебити вкрай позитивну парадну повістку".