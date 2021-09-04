Людей рятували з ліфта: у Києві спалахнула потужна пожежа в бізнес-центрі

Пожежа в бізнес-центрі Колізей / Facebook / DSNSKyiv

У суботу ввечері, 4 вересня, в Києві спалахнула пожежа в бізнес-центрі Колізей, де розташований однойменний фітнес-клуб.

Пожежа сталася на вулиці Руденка, 6А в Дніпровському районі столиці, повідомили в ГУ ДСНС у Києві.

Відзначається, що загоряння сталося на 8-му поверсі 8-поверхової будівлі з поширенням полум'я на покрівлю.

/ Facebook/DSNSKyiv

При проведенні розвідки рятувальники дістали з ліфта дівчину 2005 року народження, яка була заблокована між 7 і 8 поверхом.

/ Facebook/DSNSKyiv

О 19:22 загоряння локалізовано на площі 100 кв.м та о 19: 30 - ліквідовано.

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Жертв і постраждалих немає.

/ Facebook/DSNSKyiv

Відзначимо, що в Мережі вже опублікували відео порятунку дівчини з ліфта.

Пожежа в костелі Святого Миколая

У Києві сталася пожежа в костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській пізно ввечері 3 вересня. Пожежа почалася між першим і другим поверхами і швидко поширилася на покрівлю костелу.

Жертв і постраждалих немає.

Займання виникло під час репетиції. Площа пожежі склала 80 кв м.