Люди плавають на човнах і надувних матрацах: Україну затопила потужна злива

У центрі Дніпра після дощу чоловік пересувався вулицями міста на байдарці.
Українські міста вже другий день заливає дощами. Слідом за Житомиром затопило і Дніпро. Вулиці міста затопило на стільки, що по них можна плавати на човнах.
На відео потрапив чоловік, який в самому центрі Дніпра борознив калюжу, сидячи в байдарці.
Справжнє "море" з дощової води утворилося на вулиці Столярова. На відео зображені припарковані в калюжі автомобілі. А один з них, намагаючись проїхати, практично "плив" по воді, змагаючись з байдарочником. Легковик підняв хвилю і ледь не перевернув байдарку, проте сидить в ній чоловік все ж зумів утримати рівновагу.
Судячи з усього, перехожі із задоволенням знімали те, що відбувається на відео.
А в Житомирі люди почали кататися вулицями на надувному матраці та водному мотоциклі.
За прогнозами синоптиків, Україну знову накриє циклоном. Завтра, 3 червня, в деяких областях будуть дощі. Найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківської області через Полтавську область і Дніпро.
читайте такожВ Україні вирує негода: де і коли чекати нового удару стихії
Також негода захопить Кропивницький з районами аж до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. А ось у Приазов'ї, Луганській області та Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.
На решті території очікується нестійка вітряна погода, але дощі будуть місцями і незначні. Температура повітря завтра становитиме близько + 15 ... +20 градусів. При цьому найхолодніше по лінії Харків-Полтава-Дніпро-Одеса.
Прогноз погоди на літо 2021 - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.
- Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що перший місяць літа почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки-стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.
- Горбань уточнив, що до кінця червня температура може піти вгору і наблизиться до 30 градусів. У липні вдень - до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40 градусів він прогнозує в середині місяця. Горбань додав, що до середини останнього місяця вдень очікується під + 40 градусів при майже повній відсутності хмар.