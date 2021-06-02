Люди плавають на човнах і надувних матрацах: Україну затопила потужна злива

У центрі Дніпра чоловік пересувався на байдарці / скріншот

Українські міста вже другий день заливає дощами. Слідом за Житомиром затопило і Дніпро. Вулиці міста затопило на стільки, що по них можна плавати на човнах.

На відео потрапив чоловік, який в самому центрі Дніпра борознив калюжу, сидячи в байдарці.

Справжнє "море" з дощової води утворилося на вулиці Столярова. На відео зображені припарковані в калюжі автомобілі. А один з них, намагаючись проїхати, практично "плив" по воді, змагаючись з байдарочником. Легковик підняв хвилю і ледь не перевернув байдарку, проте сидить в ній чоловік все ж зумів утримати рівновагу.

Судячи з усього, перехожі із задоволенням знімали те, що відбувається на відео.

А в Житомирі люди почали кататися вулицями на надувному матраці та водному мотоциклі.

За прогнозами синоптиків, Україну знову накриє циклоном. Завтра, 3 червня, в деяких областях будуть дощі. Найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківської області через Полтавську область і Дніпро.

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Також негода захопить Кропивницький з районами аж до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. А ось у Приазов'ї, Луганській області та Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.

На решті території очікується нестійка вітряна погода, але дощі будуть місцями і незначні. Температура повітря завтра становитиме близько + 15 ... +20 градусів. При цьому найхолодніше по лінії Харків-Полтава-Дніпро-Одеса.

Прогноз погоди на літо 2021 - про що раніше повідомляв Главред: