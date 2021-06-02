УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Люди плавають на човнах і надувних матрацах: Україну затопила потужна злива

2 червня 2021, 18:40

У центрі Дніпра після дощу чоловік пересувався вулицями міста на байдарці.

false
У центрі Дніпра чоловік пересувався на байдарці / скріншот

Українські міста вже другий день заливає дощами. Слідом за Житомиром затопило і Дніпро. Вулиці міста затопило на стільки, що по них можна плавати на човнах.

На відео потрапив чоловік, який в самому центрі Дніпра борознив калюжу, сидячи в байдарці.

Справжнє "море" з дощової води утворилося на вулиці Столярова. На відео зображені припарковані в калюжі автомобілі. А один з них, намагаючись проїхати, практично "плив" по воді, змагаючись з байдарочником. Легковик підняв хвилю і ледь не перевернув байдарку, проте сидить в ній чоловік все ж зумів утримати рівновагу.

Судячи з усього, перехожі із задоволенням знімали те, що відбувається на відео.

А в Житомирі люди почали кататися вулицями на надувному матраці та водному мотоциклі.

За прогнозами синоптиків, Україну знову накриє циклоном. Завтра, 3 червня, в деяких областях будуть дощі. Найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківської області через Полтавську область і Дніпро.

читайте такожВ Україні вирує негода: де і коли чекати нового удару стихії

Також негода захопить Кропивницький з районами аж до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. А ось у Приазов'ї, Луганській області та Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.

На решті території очікується нестійка вітряна погода, але дощі будуть місцями і незначні. Температура повітря завтра становитиме близько + 15 ... +20 градусів. При цьому найхолодніше по лінії Харків-Полтава-Дніпро-Одеса.

Прогноз погоди на літо 2021 - про що раніше повідомляв Главред:

  • Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.
  • Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що перший місяць літа почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки-стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.
  • Горбань уточнив, що до кінця червня температура може піти вгору і наблизиться до 30 градусів. У липні вдень - до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40 градусів він прогнозує в середині місяця. Горбань додав, що до середини останнього місяця вдень очікується під + 40 градусів при майже повній відсутності хмар.
погода прогноз погоди Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Люди плавають на човнах і надувних матрацах: Україну затопила потужна злива». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Українців попередили про рекордні + 40 градусів і назвали терміниУкраїнців попередили про рекордні + 40 градусів і назвали терміни Чудові привітання з Днем ангела Юлії 2021 – листівки та побажання словамиЧудові привітання з Днем ангела Юлії 2021 – листівки та побажання словами "Я готовий до змін": Руслан Сенічкін змінив професію"Я готовий до змін": Руслан Сенічкін змінив професію Моя улюблена Страшко: сюжет і новий трейлер серіалу на 1+1Моя улюблена Страшко: сюжет і новий трейлер серіалу на 1+1 31 травня - свято блондинок: прикмети і привітання з Днем білявок31 травня - свято блондинок: прикмети і привітання з Днем білявок

Останні новини

12:04

Сині носи порожевіють: в Україну мчить потепління

11:59

Помер зірка серіалу Папік, знаменитий український актор Шептекіта Валерій

11:54

"Захоплення" борту Ryanair: Рада висунула жорстку вимогу режиму Лукашенка Відео

11:38

Платні дороги в Україні матимуть безкоштовну альтернативу – Тимошенко

11:16

У Рівному розбірки депутатів закінчилися масовою бійкою прямо в ході сесії Відео

Реклама
11:13

Ріанна безсоромно посвітила грудьми для знаменитого глянцю

10:50

"Червона ганчірка для Путіна": посол розкрив, чому у ФРН не підтримують поривання України в НАТО

10:44

Потап презентував mood-відео пісні Екзорцизм з нового альбому Відео

10:32

Посол України звинуватив Берлін в "опортунізмі" і попросив більше зброї Відео

10:13

Масштабну пожежу влаштував палій авто в Херсоні Відео

09:54

Підпал вагітну подругу: спливли несподівані деталі смертельної драми в Кривому Розі Відео

09:51

3 червня: свято святої Єлени, прикмети і що не можна робити

09:48

Римма Зюбіна жорстко "наїхала" на Укрзалізницю через "аромат" у вагоні Відео

09:10

Лукашенко сам собі виніс смертний вирок – астролог

09:03

У ФРН поставили умову щодо транзиту російського газу через Україну Відео

08:53

Гороскоп на 3 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: інтимний успіх та відмова від м'яса та риби Відео

08:27

"Печерне російське хамство": соратник Порошенка посварився з Добкіним у прямому ефірі Відео

08:25

У МОЗ розповіли про зростання кількості нових заражень коронавірусом за добу Відео

08:04

Капітуляція Москви: договір про транзит газу до Європи через Україну залишиться в силі Погляд

07:58

Підстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням Відео

Реклама
07:45

Чому спекотна погода стомлює: названо три причини Відео

07:25

Вакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19 Відео

07:08

Путін і Байден на зустрічі 16 червня домовляться про три пункти – астролог

07:06

Ягоди асаї: поліпшення травлення, тиску та інші переваги Відео

06:57

Літо запізнилося: синоптик попередила про швидкі заморозки замість спеки в Україні Відео

06:34

Провальний кейс: як з Шарія ліплять "опозиціонера в екзилі" Погляд

06:30

Свята в червні 2021: як Україна відзначає День Конституції 2021 Відео

06:03

Модне фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

05:45

Експерт пояснив, чому Росія ставить перед собою мету поглинання України Відео

05:43

Ані Лорак ледь вмістила величезні груди в нове бікіні

05:30

На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівки Фото

05:00

Вчені знайшли новий спосіб шукати ознаки невиліковної хвороби Відео

04:39

Гордон зробив різку заяву про Росію та Білорусь і дорікнув Україні через Захід Відео

04:22

Танки РФ на кордоні з Польщею: експерт розкрив хитрий план Кремля Відео

03:51

Вчені знайшли несподівану шкоду для здоров'я від рослинних олій Відео

03:02

Співачка Славія прикрила груди квіточкою на мокрому фото в басейні

02:14

"Зачистка" Медведчука і Порошенка: експерт пояснив сценарій Банкової Відео

01:49

Гороскоп на завтра 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломи Відео

00:54

У Роттердам у Копенгагені: у Данії журналістка зайнялася сексом під час репортажу Відео

02 червня, середа
23:56

Названо найкорисніші напої для організму людини Відео

Реклама
23:25

"Та мені пох*й": в Мережу потрапило відео "обкуреного" водія за кермом Відео

23:16

Зеленський запустив процес "мирного врегулювання конфлікту на Донбасі" Відео

22:46

У Байдена зробили заяву про зустріч з Путіним і припустили новий удар по Росії Відео

22:14

У Гідрометцентрі спрогнозували серйозне похолодання в Україні Відео

21:51

Перекусити перед сном без наслідків: лікар назвала корисні і легкі снеки Відео

21:41

Чи може сон на лівому боці бути небезпечним для серця: лікарі дали відповідь Відео

21:31

Впав у водоспад і завис на дереві: подробиці трагічної загибелі школяра на екскурсії на Львівщині Відео

21:04

У Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів: де можна зробити щеплення від коронавірусу Відео

20:47

Німеччина припинила приймати авіарейси з Росії Відео

20:40

Платіть криптовалютою скрізь: біржа Coinbase ввела підтримку мобільних систем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти