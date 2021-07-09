"Люди тупо стояли і дивилися": у Кривому Розі небайдужий хлопець дивом врятував потопельника

Порятунок потопаючого в даху / соцмережі

На кар'єрі у Кривому Розі небайдужий чоловік "оживив" вже почорнілого потопельника всупереч реакції натовпу. З води місцевого жителя витягли вже без ознак життя.

Про подвиг небайдужого криворожанина розповіла його дружина, яка теж стала очевидицею події. За словами дівчини, інцидент стався під час відпочинку на місцевому кар'єрі Візирка. До водойми під'їхав автомобіль, з якого вийшов "п'яний як чіп" чоловік. Він пішов купатися, проте в якийсь момент привернув увагу відпочивальників тим, що лежить на воді обличчям вниз.

"Я звернула увагу, що у воді вниз головою хтось плаває. Минуло секунд 30, а він не підіймає голову. І тут один чоловік почав бігти у воду і тягнути на берег за руку людини. У мене шок. Діма (чоловік дівчини – прим. ред.) схопився і побіг до них. Дістали чоловіка синьо-чорного до плечей, обличчя і вуха теж були чорні, без ознак життя, не дихав, пульсу не було", – написала Інна Сапіга.

Після чого чоловік оповідачки почав повертати потопельника. В той самий час інші відпочивальники лише спостерігали за тим, що відбувається, а деякі і зовсім стверджували, що "він мертвий, його не врятувати".

"Люди просто стояли і дивилися на мертве тіло. Діма почав плескати його по обличчю і спині в надії, що вода вийде і людина прокинеться, але було марно. Після чоловік перевернув його на спину і почав робити непрямий масаж серця", – додає дівчина.

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Поки роззяви стояли і спостерігали за тим, що відбувається, наш герой не зупинявся і продовжував повертати до життя потопельника.

"Потрібно було, щоб хтось робив штучне дихання, а Діма продовжував робити непрямий масаж серця, але всі тільки стояли і нічого не робили. Чоловікові довелося робити все самому. Жінка викликала швидку. Чоловік все так же не дихав. І ось, через деякий час, він все-таки прийшов до тями. Слава Богу, живий. Всі зітхнули разом з ним", – виклала моторошну історію дружина.

Після чого на місце приїхала "швидка" і госпіталізувала чоловіка в міську лікарню. "Якщо ти можеш щось зробити для людини потрібно робити, а за життя потрібно боротися до останнього!",– емоційно додала дівчина.

Раніше ми писали, що в Києві під час пошуків потопельника випадково врятували підлітка.