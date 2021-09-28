Люди виповзали з-під купи металу: у Миколаївській області маршрутка потрапила в страшну аварію

Аварія в Миколаївській області / Нацполіція

В Миколаївській області мікроавтобус, повний пасажирів, зіткнувся з двома вантажівками. Чотири людини загинули, серед них 15-річний хлопець.

Крім того, 6 осіб госпіталізували. З-під розбитої маршрутки, яка після зіткнення застрягла в причепі КАМАЗа, постраждалі пасажири виповзали з-під металевих уламків.

"Я тільки чула удар і всі люди покуштували, знепритомніла, як прийшла до тями - чотири людини мертві", - розповідає постраждала Світлана, передає ТСН.

Зіткнення мікроавтобуса з фурою сталося, коли вона їхала по зустрічній. Від удару бус викинуло на узбіччя прямо на припаркований КАМАЗ з причепом. Водій маршрутки і троє пасажирів загинули на місці. Серед них 15-річний хлопець. У цей час його мати була поруч, вона вижила.

"Водій відразу помер, бригадир померла, куми син також помер і дівчина молода, їй 30 років, двоє дітей залишилися", — додає жінка.

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Шестеро пасажирів, які були в салоні мікроавтобуса, отримали травми. Двоє людей з легкими травмами вже відпустили додому на амбулаторне лікування. У лікарні зараз залишаються четверо пацієнтів. Розповідають, на маршрутці поверталися з роботи додому.

"Працювали на полях, збирали цибулю. Виїхали затемно, бо бригадир довго рахувала зібрані овочі. Транспорт, на якому їхали, надавав роботодавець. Зазвичай водій був один, але вчора приїхав інший водій, і він начебто дуже поспішав додому", - йдеться в повідомленні.

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Водії вантажівок не постраждали. Поліція поки розглядає дві версії. Перша - водій маршрутки виїхав на зустрічну, зачепив фуру і його викинуло на КАМАЗ, який стояв на узбіччі дороги.

Друга - правила порушив водій вантажівки - виїхав на зустрічну смугу і спровокував аварію.

Поліція шукає очевидців. І чекає результати експертизи, чи були водії тверезі.

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області сталося ДТП за участю поліцейського. Його незадекларований і незастрахований позашляховик Toyota Land Cruiser Prado врізався у ВАЗ-2110, в якому їхала сім'я з трирічною дитиною.

Як стверджує власник "десятки", коп був у стані алкогольного сп'яніння, а після аварії на водійське сидіння посадив свою дружину.