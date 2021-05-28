"Людоїдська держава": у Зеленського накинулися на Лукашенка зі звинуваченнями

Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський / УНІАН

Білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком не звертає уваги на цивілізовані правила поведінки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Лукашенко показав, що це Білорусь є "людоїдською державою", підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, коментуючи ситуацію навколо посадки в Мінську літака з опозиційним блогером Романом Протасевичем.

"Все, що продемонстрував Лукашенко, що Білорусь - людоїдська держава, яка може собі дозволити не звертати увагу на цивілізаційні правила поведінки", - зазначив радник глави ОП.

Він також прокоментував ймовірність зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

"По-перше, я не знаю, чи приїде вона. Це вже, напевно, питання до її штабу. По-друге, вона себе добре почуває у Вільнюсі, там у неї розгалужена мережа підтримки. Якщо вона приїде до Києва, то, безумовно, ми її будемо зустрічати, тому що це потрібно", - додав Подоляк.

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Нагадаємо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.

Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: