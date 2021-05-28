"Людоїдська держава": у Зеленського накинулися на Лукашенка зі звинуваченнями

Режим Олександра Лукашенка не звертає уваги на цивілізовані правила, підкреслив Михайло Подоляк.
Білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком не звертає уваги на цивілізовані правила поведінки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Лукашенко показав, що це Білорусь є "людоїдською державою", підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, коментуючи ситуацію навколо посадки в Мінську літака з опозиційним блогером Романом Протасевичем.
"Все, що продемонстрував Лукашенко, що Білорусь - людоїдська держава, яка може собі дозволити не звертати увагу на цивілізаційні правила поведінки", - зазначив радник глави ОП.
Він також прокоментував ймовірність зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.
"По-перше, я не знаю, чи приїде вона. Це вже, напевно, питання до її штабу. По-друге, вона себе добре почуває у Вільнюсі, там у неї розгалужена мережа підтримки. Якщо вона приїде до Києва, то, безумовно, ми її будемо зустрічати, тому що це потрібно", - додав Подоляк.
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Нагадаємо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.
Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.