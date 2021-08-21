На Мааса не чекайте: Німеччина замінить свого представника на Кримській платформі

Хайко Маас не приїде в Україну / Фото REUTERS

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас не приїде до Києва для участі в саміті Кримської платформи. Його замінить німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайєр. Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

За його словами, голова МЗС Німеччини Хайко Маас, який раніше мав представити Берлін на саміті, не зможе відвідати Київ у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

"Маас зараз опинився під безпрецедентною критикою всередині Німеччини. Через це, йому доводиться зараз займатися саме Афганістаном, тому на саміт він приїхати не зможе", - зазначив співрозмовник.

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Кримська платформа - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня оголосив про те, що саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. Учасники заходу обговорять питання деокупації Криму.

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Представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявляв, що за підсумками Кримської платформи делегати підпишуть декларацію, в якій будуть зафіксовані подальші дії, спрямовані на повернення Криму до складу України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 28 липня сказав, що документ, який мають підписати учасники саміту по Криму, вже майже погодили.

Так званий "віце-прем'єр кримського уряду", "постійний представник Криму при Президентові РФ" Георгій Мурадов заявив, що Росія має притягнути до відповідальності учасників Кримської платформи за нібито "посягання" на територіальну цілісність РФ.