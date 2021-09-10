Махач у Мелітополі: батько дитини накинувся на лікаря, звинувативши його в пияцтві

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У Мелітополі Запорізької області у консультативно-діагностичному центрі відвідувач з дитиною побив лікаря-хірурга Сергія Зеваченкова.

Що стало причиною конфлікту

За словами потерпілого, чоловік прийшов вже після закінчення прийому. Лікар йому сказав, що нарив дитині буде видаляти інший медик, повідомляє РІА-Мелітополь.

"Але батько став мене ображати і кричати: "А ти, що неадекватний? Або ти п'яний і не можеш сам розкрити нарив?". Після цього взагалі стався шок - він вдарив мене кулаком в обличчя і розсік губу", - розповідає лікар.

Доктор в боргу не залишився і дав агресивному відвідувачеві стусан під зад. Але на цьому історія не закінчилася.

"На виході з поліклініки, як з'ясувалося, мене чекав цей чоловік. Він схопив мене за ланцюжок і почав душити. Я став вириватися. Почалася бійка", - каже медик.

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За його словами, нападник розсік йому підборіддя, вдарив в око і зачепив голосові зв'язки. Після бійки доктор написав заяву в поліцію, зняв побої і пройшов медосвідчення.

Що кажуть батьки дитини

За словами матері хворої дитини, в кабінеті вони відчули запах перегару і стали вимагати іншого лікаря, після чого вийшли в коридор.

"Через секунду вилетів цей лікар і відразу ж вдарив чоловіка два рази ногою в живіт", - розповіла вона.

Жінка стверджує, що доктор нібито ображав і її, і навіть медперсонал і погрожував чоловікові, який в цей час був на вулиці з сином.

"На жаль, чоловік з сином були на вулиці. Цей лікар накинувся відразу ж і вдарив мого чоловіка в живіт і голову, дитина весь тремтів і був в шоковому стані. Чоловікові довелося оборонятися і пару раз він вдарив доктора по обличчю", - розповіла вона свою версію конфлікту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові лікарі прив'язали до ліжка 4-річну дівчинку і не давали побачитися з батьками.