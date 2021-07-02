Хлопчик і жінка загинули на місці: в Одеській області автомобіль збив трьох осіб на зебрі

В Одеській області автомобіль в'їхав у людей на зебрі / Нацполіція

В Одеській област поблизу села Старокозаче Білгород-Дністровського району на пішохідному переході сталася смертельна ДТП. Жертвами аварії стали дитина і жінка, вони загинули на місці.

Автомобільна аварія сталася у четвер, 1 липня, на трасі міжнародного значення Одеса – Рені. Автомобіль Nissan збив трьох людей. За словами свідків аварії, це сталося на пішохідному переході, повідомляє ТСН.

"Жінка і дитина загинули на місці, ще одна постраждала госпіталізована", — додали свідки.

Цю інформацію підтвердили в поліції, уточнивши, що, за кермом Nissan перебував 33-річний водій і, дійсно, загинули хлопчик і жінка. Поліція з'ясовує обставини аварії та особи постраждалих.

"На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події та особи потерпілих. Вирішується питання про правову кваліфікацію", - сказали в поліції.

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Згодом стало відомо, що кримінальне провадження відкрито з попередньою кваліфікацією "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть кількох людей".

Не виключено, що під час ретельнішого розслідування кваліфікація може бути змінена.

В Одеській області автомобіль в'їхав у людей на зебрі / Нацполіція

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За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник.

Унаслідок зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.