Хлопчик, який загубився в Карпатах, розповів про свої мандри

Дитина розповіла про свої поневіряння Карпатами / скрін з відео

Шестирічний хлопчик, який нещодавно заблукав у Карпатах під час сходження на Говерлу, Олексій Стефанців з Коломиї сам провів у горах 30 годин.

Дитина розповіла про свої мандри і про те, що відчувала, коли залишилась один на один з вершинами і лісами, пише Суспільне.

Хлопчик згадав, як відстав від родичів під час сходження на найвищу вершину України.

"Спочатку я дуже швидко біг по зелених мітках. Я біг. Там, де потрібно було повернути праворуч, я повернув праворуч і далі бачив ту мітку", — розповідає Олексій.

Але попри вказівні знаки на шляху, він заблукав і залишився наодинці в горах.

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"Я собі знайшов тепле місце. Там лежав, спав вночі. На наступний день пішов просто вперед. Я почув якийсь звук, схожий на татів, а потім побачив, що це якісь хлопці прийшли мене рятувати і потім просто забрали", - розповідає дитина.

Хлопчик запевняє, що вночі в горах йому не було лячно.

"Я - хлопець", - аргументує свою відповідь 6-річний Олексій.

Для власного захисту від диких тварин хлопчик знайшов палицю поблизу того місця, де він зупинився.

"Я хотів її відірвати, відірвав, потім побачив, що вона схожа на двосторонню сокиру. Я її поклав біля себе і відчув, що все нормально. Я мав чим захищатися від вовків, від звірів, які там є", - каже Олексій.

Дитина каже, що більше доби її блукань у Карпатах не хотіла ні їсти, ні пити.

Його батьки запевнюять, що син із дитинства дуже хоробрий. Після цього випадку Олексія записали до скаутської організації Пласт.

Батько хлопчика згадує - коли народився син, його назвали Олексієм на честь гуцульського опришка Олекси Довбуша.

"Ми ніколи не називали його Олексою, але після цієї ситуації, коли він прийшов з палицею, схожою на топірець, я думаю, все, це - Олекса, якого покликали гори, і він пішов до них", — каже Любомир Стефанців.

Рятувальна операція в Карпатах

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на горі Говерла були організовані пошуки маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.

"Під час підйому групою туристів у складі шести осіб з міста Коломия по зеленому маршруту на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження", - зазначено в повідомленні ДСНС.

Пізніше з мережі з'явилися свідчення очевидців про те, що на горі Говерла у Карпатах бачили дитину без супроводу дорослих.