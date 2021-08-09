Хлопчик не вмів плавати: нові деталі загибелі дитини в аквапарку Дніпра

Дитина потонула в аквапарку / Інформатор

У Дніпрі в аквапарку загинула дитина. Як виявилося, хлопчик не вмів плавати і кілька разів намагався стрибнути в басейн, але його не пускали. Коли дитина залишилася одна - пірнула у водойму вниз головою.

За словами очевидців, жінка була п'яна і випивала разом з якимось чоловіком. Цей же громадянин, згодом, кричав на працівників швидкої допомоги і вказував їм, що і як робити.

"Накричав на жінку, яка просто дістала телефон, щоб подивитися час. І при цьому він навіть не випускав з рук склянку з пивом. Ми провели в аквапарку близько 40 хвилин. Весь цей час хлопчика намагалися реанімувати. У підсумку його так і не вдалося врятувати", - написали очевидці в соціальних мережах.

Як пишуть користувачі Мережі, жінка виглядала "неблагополучно". Дитину ж з басейну дістав інструктор. Першу допомогу хлопчикові намагалися надати і відвідувачі аквапарку.

У Нацполіції повідомили, що в заклад дитина прийшла з мамою і хрещеною.

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"Хлопчик перебував з матір'ю і хрещеною. Помітив його у воді рятувальник, він дістав дитину, надавав йому разом з медиком медичну допомогу, проте дитина загинула", - повідомили в Нацполіції області, передає УНН.

За фактом події копи відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ("нещасний випадок") КК України. Тривають слідчі дії.

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Як раніше повідомляв Главред, 8 серпня, в Дніпрі у великому басейні в аквапарку Happy Day в житловому масиві Перемога потонув 9-річний хлопчик.