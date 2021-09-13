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Хлопчик впав без духу: під Дніпром розваги підлітків закінчилися трагедією

13 вересня 2021, 11:59

Компанія дев'ятикласників купила невеликий балон з газом. Один з хлопчиків відкрив клапан і вдихнув небезпечну речовину. Врятувати його не вдалося.

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Школяр надихався газом і помер / Фото pixabay.com

В Дніпропетровської області сталася трагедія. 15-річний підліток надихався газом з балона і помер.

Інцидент стався близько п'ятої вечора 12 вересня в населеному пункті, розташованому поруч з містом Першотравенськ, передає видання Дніпро Час.

Відомо, що компанія дев'ятикласників купила в одному з супермаркетів невеликий балон з газом. Після чого на городі приватного будинку на вулиці Гагаріна хлопці почали грати з небезпечною речовиною. Один зі школярів відкрив клапан і вдихнув газ через рот.

За кілька миттєвостей хлопцеві стало зле, він впав без духу. Врятувати його медикам не вдалося.

Хлопцю було 15 років. Він навчався на 1-му курсі гірничого ліцею.

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За фактом події порушено кримінальне провадження за ст. 115 з позначкою "нещасний випадок". Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Як повідомляв Главред, в Дніпрі жінка намагалася вкоротити собі віку, вона уколола собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію.

Хлопчик помер у ніч на 10 вересня в обласній дитячій лікарні Дніпра – йому був 1 рік 7 місяців. Малюка доставили з діагнозом "отруєння невідомою речовиною". Жінка потрапила в реанімацію.

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