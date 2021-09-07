Малолітні полтавці вщент розгромили місцеве кладовище: хлопчикам по 7 років

Це-справа рук семирічних хлопчаків / НПУ

Дикий випадок у Полтавській області. Там двоє малолітніх школярів влаштували акт вандалізму на кладовищі у Червоному Лучі. Хлопчики, яким всього лише по 7 років, рознесли кілька десятків могил.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції в Полтавській області, моторошне видовище на кладовищі побачила місцева мешканка. Вона і звернулася в поліцію.

Копи оперативно встановили вандалів. На їхнє здивування ними виявилися двоє місцевих хлопчиків.

"Складено 2 адміністративні протоколи щодо батьків правопорушників за статтею 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення - невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, 62-річний львів'янин захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району. Однак не для посіву або забудови, а для бізнесу. Причому, нестандартного. Він влаштував там приватне кладовище.

Також раніше в Києві чоловік вбив бездомного на кладовищі. Зловмисник вдарив людину тим, що було під руками - хрестом. Внаслідок той помер.