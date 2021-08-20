Малюк грав із сірниками: на Житомирщині трагічно загинула 6-річна дитина

У селі Велика Цвіля спалахнула пожежа, загинула дитина / Фото zt.npu.gov.ua

У Житомирській області трагічно загинула шестирічна дитина, у неї були певні особливості розвитку. Тіло хлопчика виявили після пожежі в сараї.

Трагедія сталася в селі Велика Цвіля, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в регіоні.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути внаслідок необережного поводження з сірниками. Зі слів рідних дитини, хлопчик іноді грався з сірниками, які у нього забирали.

"За зібраними на цю хвилину свідченнями, ми розуміємо, що хлопчик мав певні особливості розвитку. Продовжуємо працювати і встановлювати, хто і коли бачив його востаннє живим, чим він тоді займався", – повідомив голова Ємільчинського відділення поліції Андрій Цехмейструк.

Тіло дитини знайшли у згорілому сараї / Фото zt.npu.gov.ua

Загиблий хлопчик був наймолодшим з п'яти дітей, серед яких вже є повнолітні. За словами місцевих жителів, сім'я хлопчика благополучна.

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За фактом загибелі дитини порушено кримінальне провадження, ведуться слідчі дії.

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