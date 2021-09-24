Мама лікувалася вдома - пила чаї та вітаміни: подробиці смерті новонародженого на Прикарпатті

У вагітної була закладеність носа і невисока температура, а тому вона лікувалася вдома / pixabay

На Івано-Франківщині через кілька годин після народження померло немовля, мати якого останній місяць перед пологами хворіла на коронавірус. Відразу після народження у дитини діагностували двосторонню пневмонію.

Жінка народила 18 вересня о 13:35. Дитина встигла пожити всього кілька годин того ж дня о 18: 10 померла. 21 вересня у немовляти підтвердили коронавірус, розповів головний лікар Коломийського пологового будинку Богдан Ленчовський у коментарі "Суспільному".

Медик зазначив, що дитина народилася живою, але вже мала симптоми захворювання. Швидкий тест, який йому зробили, був негативний. Відразу після народження дитини під'єднали до апарату ШВЛ, проте його стан не поліпшувався і через кілька годин його не стало.

Мама лікувалася вдома - пила чаї та вітаміни

Лікар також додав, що жінка перебувала на обліку в приватному медичному закладі, вагітність у неї проходила без ускладнень, з легкою анемією. За 9 днів до пологів, 9 вересня, жінка звернулася до медиків. Вона скаржилася на нежить і слабкість. Швидкий тест підтвердив коронавірус, і медики порекомендували їй поїхати в ковідне відділення Івано-Франківського перинатального центру. Однак жінка сказала, що не довіряє швидким тестам і на наступний день зробила ПЛР-тест, який показав COVID-19.

читайте такожЛікування коронавірусу: лікар розповів, як і за скільки часу можна побороти хворобуБогдан Ленчовський розповідає, що у вагітної була закладеність носа і невисока температура, а тому вона лікувалася вдома — пила чаї та вітаміни. 16 вересня у жінки був вже негативний ПЛР-тест. 18 вересня жінка повинна була народжувати, в цей день їй зробили ще один тест, який теж був негативний.

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Коронавірус у новонародженого діагностували вже після патологоанатомічного розтину. Медики встановили, що COVID-19 призвів до двосторонньої пневмонії.

Раніше ми повідомляли, що симптомом коронавірусу у дітей можуть бути судоми, включаючи епілептичний статус. До такого висновку прийшли вчені, за результатами проведеного дослідження.

Судоми можуть проявлятися у заражених коронавірусом дітей навіть якщо вони не страждають на епілепсію в анамнезі. А ось такого симптому COVID - 19 як лихоманка може і не бути.