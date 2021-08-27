"Мама молила про допомогу": подробиці смерті дитини, яка впала в кому в таборі

Дитина померла в лікарні / соцмережі

12-річний Тимофій, помер у лікарні, після того як його в комі доставили з дитячого табору.

Як розповіла заступник голови ОДА Злата Некрасова, він не відразу отримав належну медичну допомогу в Херсонській області. У лікарні Генічеська не було обладнання, щоб визначити, що сталося з ним.

"У неділю ввечері зі мною зв'язалася жінка з проханням допомогти дитині, яка в той момент перебувала в іншій області, в межах якої ми вже не маємо впливу. Через 5 хвилин я вже розмовляла з мамою Тимофія. Вона плакала і говорила, що дитину потрібно транспортувати в Запоріжжі. Так як в лікарні Генічеська немає навіть обладнання, щоб зрозуміти, що відбувається з дитиною, а реанімаційна бригада, яка приїхала з Херсона, відмовилася транспортувати в обласну лікарню Херсонської області (обгрунтовуючи це тим, що дитина знаходиться у вкрай важкому стані і він нетранспортабельний). Мама наполягала на транспортуванні, вона плакала і просила мене допомогти", — написала вона.

За словами Некрасової, реанімобіль області не міг поїхати в іншу область і забрати Тимофія.

"Мало того, дистанція дуже довга, дорога погана, нам потрібен був не просто реанімобіль, а той, який є тільки в місті Дніпро (в приватній клініці), реанімобіль максимального комфорту — без здригання на дорогах. Ціна його була космічна - 60 тис грн, але ми розуміли, що від цього залежало все. Це був останній шанс, який використовували", - додала вона.

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Як зазначила Некрасова, потрібну суму зібрали швидко.

"У дитячій обласній вже очікували Тимофія. Далі всі подробиці ви знаєте. Ми зробили все для його порятунку, все. Мати хапалася за кожну ниточку. Ми всі вірили. До останнього вірили", - завершила своє повідомлення Некрасова.

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Нагадаємо, в Запорізькій обласній дитячій лікарні помер 12-річний Тимофій Дегальцев, якому кілька днів тому стало погано в дитячому таборі в Херсонській області. Тимофію стало погано під час фізичних навантажень.

Як раніше повідомляв Главред, 8 серпня, в Дніпрі у великому басейні в аквапарку Happy Day в житловому масиві Перемога потонув 9-річний хлопчик.

Як виявилося, хлопчик не вмів плавати і кілька разів намагався стрибнути в басейн, але його не пускали. Коли дитина залишилася одна - пірнув у водойму вниз головою.