Мама насварила через невивчений урок: під Києвом 8-річний хлопчик втік з дому

Коля Іващенко втік з дому після сварки з мамою, щоб її провчити / Фото kv.npu.gov.ua

У Київській області 8-річний хлопчик пішов з дому після того, як мама накричала на нього через невивчене домашнє завдання. Пошуки дитини тривали майже добу.

Інцидент стався в селі Пристроми. Як повідомили в пресслужбі поліції Київщини, дитина хотіла провчити своїх рідних.

Вранці 8-річний Микола Іващенко повинен був піти в школу, але на заняття він не з'явився. Увечері дитина не прийшла ночувати додому. Де знаходився хлопчик - невідомо.

У пошуках брали участь співробітники поліції, а також староста села і директор місцевої школи. У підсумку школяра знайшли на наступний день в заростях поруч з будинком бабусі.

Дитину знайшли наступного дня біля будинку бабусі / Фото kv.npu.gov.ua

Правоохоронці закликали батьків з розумінням ставитися до дитячих пустощів, розмовляти зі своїми дітьми та бути опорою в будь-яких життєвих ситуаціях.

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"Пам'ятайте, впевненість дітей у всебічній підтримці батьків допоможе уникнути негативних наслідків", - зазначили в поліції.

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Як повідомляв Главред, 7 вересня у Фастові Київської області восьмирічний хлопчик викинув портфель і не повернувся додому після школи. Єгор був засмучений через отримані двійки.

При собі у нього не було телефону. Батьки звернулися до правоохоронців через п'ять годин. Хлопчика вдалося знайти.

Раніше у Фастові серед ночі з дому втекли 4-річні близнюки - Тимофій та Матвій. Вони вирішили вночі відправитися в магазин за роботом. Діти перелізли через високий дерев'яний паркан і вирушили в магазин.

Небайдужі люди викликали поліцію, яка впродовж тривалої бесіди намагалася встановити місце проживання дітей. Однак ті, як партизани на допиті, говорили все, що завгодно, лише не відповідаючи на запитання копів. В результаті поліція зайшла в кожен будинок, поки не натрапила на батьків близнюків.