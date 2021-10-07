УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мама не купила – значить, не любить": у школі під Сумами учня зацькували через друковані зошити

7 жовтня 2021, 09:05

Хлопчик розповідав, що однокласники працюють в друкованих зошитах, а він нічого не робить.

false
У школі під Сумами зацькували другокласника / фото: facebook.com/Глухівська-загальноосвітня-школа-І-ІІІ-ступенів

У Глухові Сумської області школярі зацькували свого однокласника. Все через те, що мама другокласника відмовилася купувати друковані зошити для занять. Про ситуацію мама хлопчика Аліса Ковальова розповіла в Facebook-спільноті "Батьки SOS",

"Схема" Твоя мама тебе не любить, тому що вона тобі не купила..."продовжує працювати в нашій школі №3 Глухова донині.." – написала жінка. Вона нагадала, що минулого року у неї вже був конфлікт з викладачкою сина Наталією Білевщук, яка дискримінує дитину за майновою ознакою.

Зокрема, вчителька на день святого Миколая роздала дітям подарунки "від Миколая", куплені батьками. Також вона сину жінки дала маленьку шоколадку, попри те, що йому солодкого не можна. Мама просила викладачку під час занять подарунки не роздавати. Тоді вчителька отримала догану за ці та інші дисциплінарні проступки.

Тепер конфлікт – через друковані зошити, які мама хлопчика відмовилася купувати. За її словами, спочатку син просто говорив, що всі працюють на уроках в якихось красивих зошитах, а він нічого не робить. Тоді жінка поговорила з директором школи Едуардом Маринченком, зазначивши, що вчителька дискримінує дитину за майновою ознакою. Крім того, діти не змушені займатися за матеріалами, які купили батьки. Директор начебто запевнив, що такого більше не трапиться.

"Почала виривати з зошитів кольорові листочки і роздавати дітям, а моїй дитині ксерити на ксероксі і роздавати чорно-білу копію. Діти сміються над сином, кажуть, що у них красиві листочки, а у сина чорно-білий, значить, мама його не любить, не купила йому гарний зошит", – зазначила жінка.

Реклама

Маму просили "не виносити сміття з хати"

За словами Ковальової, після конфлікту з подарунками, їй писали, що не варто було "виносити сміття з хати". Тому жінка понад 5 разів зверталась до директора щодо проблеми.

"Я ось і думаю, невже ненависть особисто до мене сильніша в цих вчителів, аніж педагогічна етика? Адже з таких ось начебто незначних речей і народжується булінг у школі", – написала жінка.

Що примітно, Білевщук минулого тижня нагородили званням "Народний учитель".

Зверніть увагу! На офіційному сайті Нової української школи раніше вже відповідали, чи повинні батьки купувати друковані зошити. Відповідь однозначна – ні.

"Міністерство освіти і науки, створивши нові програми, не вимагає наявності будь-яких друкованих зошитів. Якщо батькам кажуть їх придбати, то це виключно ініціатива вчителя та/або директора школи", – мовиться в матеріалі на сайті.

читайте такожВідчитала за запізнення: у Кривому Розі учениця потрапила до лікарні через конфлікт з директором школи

Раніше Главред вже повідомляв про інші неприємні інциденти в школах України. Так, У Хмельницькому затримали вчителя, який торгував наркотиками прямо в навчальному закладі, а на Львівщині учні змушені ходити в шкільні туалети без дверей.

viber
школярі новини України новини Сумської області
Зараз ви переглядаєте новину «"Мама не купила – значить, не любить": у школі під Сумами учня зацькували через друковані зошити». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 8 жовтня: що не можна робити в день святого Сергія і як не потрапити в бідуПрикмети на 8 жовтня: що не можна робити в день святого Сергія і як не потрапити в біду Як вилікувати коронавірус вдома: лікар розповіла, що категорично не можна робитиЯк вилікувати коронавірус вдома: лікар розповіла, що категорично не можна робити "Царю-устрашителю" залишилося недовго: астролог склав гороскоп для Путіна на рік"Царю-устрашителю" залишилося недовго: астролог склав гороскоп для Путіна на рік Бабине літо повернеться: українцям пообіцяли різке потепління і назвали терміниБабине літо повернеться: українцям пообіцяли різке потепління і назвали терміни "Фейковий" меморандум: чому тарифи на опалення та гарячу воду все одно злетять"Фейковий" меморандум: чому тарифи на опалення та гарячу воду все одно злетять

Останні новини

11:18

Подруга померлого нардепа Полякова Скороход знепритомніла в Раді

11:11

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 жовтня 2021: обман, великий куш або втрата роботи Відео

10:48

Вже 13 областей відповідають "помаранчевій"" зоні щодо коронавірусу - МОЗ

10:30

Гривня обвалиться в два рази: астролог розповів про майбутню світову фінансову кризу

10:29

У Києві раптово помер Антон Поляков: всі подробиці смерті нардепа Відео

Реклама
10:24

Як не мерзнути вдома: прості поради, які допоможуть зробити кімнату тепліше

10:21

Правоохоронці назвали попередню причину смерті Полякова в Києві Відео

10:14

"Добрий" ранок": авто зірки "Жіночого кварталу" потрапило в ДТП

09:53

Закрили рот Цукербергу й "видалили" Facebook: нова обкладинка TIME викликала бурхливі обговорення Відео

09:49

Смерть нардепа Полякова: ЗМІ з'ясували, які версії причин трагедії є у поліції

08:56

"Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова

08:55

Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами Відео

08:42

Вигнали з трьох маршруток: під Запоріжжям водії відмовилися везти школярку, вимагаючи COVID-довідку

08:36

Кількість нових COVID-випадків в Україні росте: за добу захворіли понад 16 тисяч осіб

08:09

У Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова

08:07

Український виборець не любить правильних хлопчиків Погляд

07:59

На Київщині у приватному дитсадку вихователі загубили хлопчика і навіть не кинулися на пошуки дитини

07:50

Як налагодити режим дня та завжди прокидатися з гарним настроєм: правило "10-3-2-1-0"

07:30

Укрексімбанк видав 60 млн доларів кредиту бізнесменові з Горлівки, який платить податки "ДНР" - Схеми Відео

06:47

Сухо, сонячно, але холодно: синоптик уточнив прогноз погоди на 8 жовтня Відео

Реклама
06:45

Слуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовго Погляд

06:30

Покровська батьківська субота 2021: чому не можна святкувати і що робити Відео

05:50

Разумков правитиме бал: астролог розповів, чому Зеленському варто остерігатися главу парламенту

05:40

Найсмачніша закуска в світі: неймовірний фарширований перець з сиром Відео

05:03

Яке сьогодні свято 8 жовтня: Всесвітній день яйця - користь і шкода продукту для організму

04:43

Вчені з'ясували, як пов'язана популярна рослина і хвороба Альцгеймера

04:39

"Головний пахан вже не той": однокурсник Путіна спрогнозував падіння режиму в Росії

03:43

"Є матрац та ліжко": в Грузії Саакашвілі звинуватили у брехні Відео

03:33

Чому українці насправді бояться робити щеплення: відповідь інфекціоніста Відео

03:31

Місячний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: втрати, конфлікти або цікаве знайомство Відео

02:28

День юриста 2021 в Україні: сердечні привітання та милі листівки до свята

02:17

Що станеться з тілом, якщо їсти мигдаль кожен день - відповідь дієтолога

01:44

Юлія Саніна з The Hardkiss тріумфально повертається на Танці з зірками

01:41

Медики склали топ-3 найнебезпечніших для серця продуктів

00:55

Прикмети на 8 жовтня: що не можна робити в день святого Сергія і як не потрапити в біду Відео

07 жовтня, четвер
23:55

Терапевт попередила про несподівану небезпеку вологих серветок

23:52

Україну чекає аномалія: з'явився останній прогноз погоди народного синоптика Леоніда Горбаня Відео

23:22

Прокляття Моєї прекрасної няні: актор Валерій Гаркалін в комі

23:01

Які речі не можна передавати з рук в руки: небезпечні прикмети Відео

23:00

Вчені виявили смертельну небезпеку в бороді чоловіків

Реклама
22:21

У США закликали терміново впровадити санкції проти Північного потоку-2 Відео

22:12

Apple опублікувала карту України без Криму: розгорівся новий скандал Відео

22:08

"Чекайте армію Росії": у Польщі різко висловилися про запуск Північного потоку-2 Відео

21:48

Користувачі на можуть зайти на сайт Wikipedia: в чому причина Відео

21:15

З'ясувалося, чи загрожує Києву локдаун та як працюватиме транспорт

21:04

Каменських в бікіні дозволила розглянути свої груди у всій красі

20:55

Як дожити до 100 років: названо три здорові звички довгожителів Відео

20:32

Молода дівчина залишилася без руки через лихача за кермом автобуса: деталі моторошної ДТП

20:20

В Україні вдарить сильний мороз і налетить небезпечна погода Відео

20:08

Вийшов перший трейлер фільму за книгою легендарного Кузьми Скрябіна Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти