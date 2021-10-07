"Мама не купила – значить, не любить": у школі під Сумами учня зацькували через друковані зошити

У школі під Сумами зацькували другокласника / фото: facebook.com/Глухівська-загальноосвітня-школа-І-ІІІ-ступенів

У Глухові Сумської області школярі зацькували свого однокласника. Все через те, що мама другокласника відмовилася купувати друковані зошити для занять. Про ситуацію мама хлопчика Аліса Ковальова розповіла в Facebook-спільноті "Батьки SOS",

"Схема" Твоя мама тебе не любить, тому що вона тобі не купила..."продовжує працювати в нашій школі №3 Глухова донині.." – написала жінка. Вона нагадала, що минулого року у неї вже був конфлікт з викладачкою сина Наталією Білевщук, яка дискримінує дитину за майновою ознакою.

Зокрема, вчителька на день святого Миколая роздала дітям подарунки "від Миколая", куплені батьками. Також вона сину жінки дала маленьку шоколадку, попри те, що йому солодкого не можна. Мама просила викладачку під час занять подарунки не роздавати. Тоді вчителька отримала догану за ці та інші дисциплінарні проступки.

Тепер конфлікт – через друковані зошити, які мама хлопчика відмовилася купувати. За її словами, спочатку син просто говорив, що всі працюють на уроках в якихось красивих зошитах, а він нічого не робить. Тоді жінка поговорила з директором школи Едуардом Маринченком, зазначивши, що вчителька дискримінує дитину за майновою ознакою. Крім того, діти не змушені займатися за матеріалами, які купили батьки. Директор начебто запевнив, що такого більше не трапиться.

"Почала виривати з зошитів кольорові листочки і роздавати дітям, а моїй дитині ксерити на ксероксі і роздавати чорно-білу копію. Діти сміються над сином, кажуть, що у них красиві листочки, а у сина чорно-білий, значить, мама його не любить, не купила йому гарний зошит", – зазначила жінка.

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Маму просили "не виносити сміття з хати"

За словами Ковальової, після конфлікту з подарунками, їй писали, що не варто було "виносити сміття з хати". Тому жінка понад 5 разів зверталась до директора щодо проблеми.

"Я ось і думаю, невже ненависть особисто до мене сильніша в цих вчителів, аніж педагогічна етика? Адже з таких ось начебто незначних речей і народжується булінг у школі", – написала жінка.

Що примітно, Білевщук минулого тижня нагородили званням "Народний учитель".

Зверніть увагу! На офіційному сайті Нової української школи раніше вже відповідали, чи повинні батьки купувати друковані зошити. Відповідь однозначна – ні.

"Міністерство освіти і науки, створивши нові програми, не вимагає наявності будь-яких друкованих зошитів. Якщо батькам кажуть їх придбати, то це виключно ініціатива вчителя та/або директора школи", – мовиться в матеріалі на сайті.

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Раніше Главред вже повідомляв про інші неприємні інциденти в школах України. Так, У Хмельницькому затримали вчителя, який торгував наркотиками прямо в навчальному закладі, а на Львівщині учні змушені ходити в шкільні туалети без дверей.