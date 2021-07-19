Мама відвернулася, щоб зібрати на березі речі: на Житомирщині потонув 6-хлопчик

Мама відволіклася, щоб зібрати на березі речі: на Житомирщині потонув 6-хлопчик / УНІАН

Трагедія сталася у Житомирській області - там біля села Тарасівка під час відпочинку сім'ї на березі водойми зник 6-річний хлопчик. Дитину намагалися розшукати, але безрезультатно. Уже вранці наступного дня - 18 липня - тіло дитини дістали з води рятувальники.

"Орієнтовно о 17:30 17 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення малолітньої дитини. На місце події, на берег кар'єру поблизу с.Тарасівка, виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори поліції", — розповіли у поліції Житомирської області.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що біля водойми того дня відпочивали дві подруги зі своїми дітьми. Діти плескалися у воді, а коли раптово піднявся вітер, і зіпсувалася погода, жінки вирішили завершити прогулянку.

Поки діти виходили на берег, їх матері збирали речі. Через кілька хвилин виявилося, що немає 6-річного хлопчика. Перелякана мати почала кликати його, але дитина не відгукувалася. Самостійні пошуки теж нічого не дали.

"На березі того вечора було багато відпочивальників. Однак ніхто з дорослих або дітей не бачив, чи виходив хлопчик з води. Його старшому брату та іншим дітям з компанії здавалося, що він все-таки був на березі. Втім ніхто точно стверджувати цього не міг. Тому фактично до ночі ми прочісували берег водойми. Ніхто не залишився байдужим до події і серед відпочивальників. Люди пірнали, наскільки могли, обстежили зарості у воді з надією виявити дитину", - розповіла старший інспектор підрозділу ювенальної превенції ГУНП Житомирщини Тетяна Цимбалюк.

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Уранці наступного дня рятувальники обстежили водойму і виявили тіло 6-річного хлопчика. Причину смерті встановлять судово-медичні експерти.

У межах кримінального провадження поліцейські перевіряють всі обставини та причини, які призвели до трагедії.

Довідка

Утоплення відбувається з різних причин. Часто люди тонуть, нехтуючи елементарними запобіжними заходами. Як повідомляє Вікіпедія, при утопленні велику роль відіграє фактор страху.

Так, часто ті, хто не вміє плавати, і випадково опинилися у воді на великій глибині, починають хаотично гребти руками і ногами з криком "Врятуйте, я тону!". Тим самим вони випускають повітря з легень і неминуче занурюються у воду.

Людина, яка потрапила під воду, затримує дихання і активно бореться за життя. Потім починається заковтування води; вважається, що це зменшує бажання зробити вдих. Смертельним вважається потрапляння в легені понад 22 мл води на кг маси тіла.

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