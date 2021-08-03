Мама втратила єдину дочку: у Львові трагічно загинула 18-річна дівчина через потужну бурю

Причиною трагедії могла бути блискавка, яка потрапила в дерево.
3 серпня у Львові попрощалися з 18-річною дівчиною, яка разом з 20-річним хлопцем загинула під час бурі в Стрийському парку.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, 18-річну загиблу дівчину звали Мартою.
Вона закінчила Сихівський ліцей і мріяла стати майстром зачісок. Батько дівчинки помер. У матері покійна була єдиною дочкою.
В останню путь дівчину прийшли проводити її рідні, друзі, однокласники і вчителі.
Класна керівниця розповіла, що дівчина була хорошою і світлою людиною. Дівчину поховали біля могили її батька.
Нагадаємо, у Львові через падіння дерева загинула молода пара — 20-річний військовий і 18-річна дівчина.
Причиною трагедії могла бути блискавка, яка потрапила в дерево.
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Нагадаємо, що раніше у Чернівцях пройшли зливи та буревій. Вітер ламав дерева і зносив зупинки. Через дощ машини пливли, а люди йшли по коліна у воді.
Також повідомлялося, що під Тернополем випав гігантський град розміром з пельмені і знищив урожай.