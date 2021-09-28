"Мама все вирішить": тіктокерші нахабно виправдалися за розгром орендованого житла в Одесі

Підлітки розгромили житло в Одесі / скріншот

Отримав продовження скандал в Одесі, де група підлітків влаштувала погром у орендованому житлі. Те, що відбувається вони записували для ролика в TikTok.

Одна з учасниць скандалу вже знайшла виправдання для свого вчинку. Вона звинуватила орендодавця в тому, що він сам надав житло підліткам.

Крім того, малолітня тіктокерша заявила про те, що її мама зможе вирішити конфлікт, що склався.

"Знаєте, що сказала моя мама? Моїй мамі писали. Мама сказала: не*** було здавати квартиру малолітнім. З приводу цього можете навіть і не писати, мама не дасть ні копійки. А якщо дійде справа до ментів, то повірте, мама все вирішить, мені допоможе", — сказала вона.

Разом з тим в іншої учасниці скандалу інша точка зору. Дівчина стверджує, що житло не ламали, а нібито розбили лише дві картини, а в Мережі з цього роздули скандал.

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Раніше повідомлялося про те, що в селищі Прилиманському підлітки орендували приватний житловий будинок і цілеспрямовано розгромили його. У якийсь момент вони ледь не завалили шафу.

Все це підлітки знімали на відео і публікували в Мережі.

У соцмережах пишуть, що власники будинку тепер шукають підлітків і вимагатимуть компенсацію.