"Маму б'ють": у Донецькій області жінку забили до смерті цеглиною

На Донеччині чоловік вбив дружину цеглиною, дізналися правоохоронці / ТСН

У Донецькій області чоловік та дружина розпивали спиртне, через ревнощі між ними почалася сварка й чоловік кілька разів вдарив жінку цеглиною по голові. Постраждала померла на місці злочину.

Злочин скоєно у четвер, 20 травня. Правоохоронцям о 22:40 зателефонувала 13-річна дитина та повідомила, що батько б'є матір, йдеться на сайті Поліції Донеччини.

У відомстві додали, що знайшли жінку вбитої у двір домогосподарства. Жертві 34 роки.

Підозрюваному у скоєнні злочину 45 років, його затримали.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодека – Умисне вбивство. Затриманому повідомили про підозру. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід – утримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Києві стався кривавий побутовий злочин – 16-річний хлопець після сімейної сварки зарізав батьків та молодшого брата. Після вбивства зловмисник кілька днів жив у квартирі з тілами.