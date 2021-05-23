"Маму б'ють": у Донецькій області жінку забили до смерті цеглиною

Вбивство в Донецькій області скоєно наприкінці цього тижня.
У Донецькій області чоловік та дружина розпивали спиртне, через ревнощі між ними почалася сварка й чоловік кілька разів вдарив жінку цеглиною по голові. Постраждала померла на місці злочину.
Злочин скоєно у четвер, 20 травня. Правоохоронцям о 22:40 зателефонувала 13-річна дитина та повідомила, що батько б'є матір, йдеться на сайті Поліції Донеччини.
У відомстві додали, що знайшли жінку вбитої у двір домогосподарства. Жертві 34 роки.
Підозрюваному у скоєнні злочину 45 років, його затримали.
Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодека – Умисне вбивство. Затриманому повідомили про підозру. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід – утримання під вартою.
Нагадаємо, наприкінці квітня у Києві стався кривавий побутовий злочин – 16-річний хлопець після сімейної сварки зарізав батьків та молодшого брата. Після вбивства зловмисник кілька днів жив у квартирі з тілами.
- Довідка. В Україні за умисне вбивство однієї особи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років, пише protocol.ua.
- За вбивство двох та більше осіб можуть присудити довічне ув'язнення.