УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Маму б'ють": у Донецькій області жінку забили до смерті цеглиною

23 травня 2021, 06:34
Прослухати новину
Зупинити

Вбивство в Донецькій області скоєно наприкінці цього тижня.

Правоохоронці дізналися, що у Донецькій області чоловік вбив дружину цеглиною
На Донеччині чоловік вбив дружину цеглиною, дізналися правоохоронці / ТСН

У Донецькій області чоловік та дружина розпивали спиртне, через ревнощі між ними почалася сварка й чоловік кілька разів вдарив жінку цеглиною по голові. Постраждала померла на місці злочину.

Злочин скоєно у четвер, 20 травня. Правоохоронцям о 22:40 зателефонувала 13-річна дитина та повідомила, що батько б'є матір, йдеться на сайті Поліції Донеччини.

У відомстві додали, що знайшли жінку вбитої у двір домогосподарства. Жертві 34 роки.

Підозрюваному у скоєнні злочину 45 років, його затримали.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодека – Умисне вбивство. Затриманому повідомили про підозру. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід – утримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Києві стався кривавий побутовий злочин – 16-річний хлопець після сімейної сварки зарізав батьків та молодшого брата. Після вбивства зловмисник кілька днів жив у квартирі з тілами.

  • Довідка. В Україні за умисне вбивство однієї особи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років, пише protocol.ua.
  • За вбивство двох та більше осіб можуть присудити довічне ув'язнення.
новини Донецька вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «"Маму б'ють": у Донецькій області жінку забили до смерті цеглиною». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що не так з вишиванками Зеленських: експерти пояснили, чому так обурилися українціЩо не так з вишиванками Зеленських: експерти пояснили, чому так обурилися українці Поводився наче школяр: експерт роз'яснив жести Зеленського на прес-конференціїПоводився наче школяр: експерт роз'яснив жести Зеленського на прес-конференції Догралися: хто винен у затриманні ПротасевичаДогралися: хто винен у затриманні Протасевича Гороскоп на 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомствоГороскоп на 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство Переможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісняПереможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісня

Останні новини

11:03
Трагедія у Кам'янці-Подільському: постраждалий розповів, як падала повітряна куля
11:00
Суд вже вдруге скасував перемогу Вірастюка на довиборах у Раду Відео
10:56
Названо теплий напій, який захищає від раку і Альцгеймера Відео
10:56
Глава Ryanair назвав "викраденням" інцидент з літаком, перенаправленим до Мінська Відео
10:45
"Більше жодного "кешу" і поборів" - заява нового керівництва ринку "Столичний" актуально
Реклама
10:40
Лікарі назвали супер тарілку, яка продовжує життя: як вона виглядає Відео
10:28
М'язовий біль: коли він вимагає невідкладної медичної допомоги Відео
10:22
Разом із Протасевичем у Білорусі затримали росіянку: ЗМІ з'ясували, хто вона
10:18
З'явилася радісна реакція Шевченка на його виключення зі Слуги народу Відео
10:15
Гороскоп на 24 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: гідна винагорода та заборонені пригоди Відео
09:57
Звідки взявся коронавірус: американська розвідка опублікувала нові дані Відео
09:54
Євген Шевченко більше не "слуга народу": шанувальника Лукашенка виключили Відео
09:50
Рожевий шум: що це і чому він вважається найкращим засобом для засипання Відео
09:18
Батько білоруського опозиціонера Протасевича прокоментував арешт сина в Мінську Відео
09:03
Перехоплення літака Афіни-Вільнюс: вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю Відео
08:40
Гороскоп на завтра 25 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: успіх у трьох сферах та визнання Відео
08:14
В Україні різко впала кількість жертв і нових заражених COVID-19 Відео
08:09
Авіакомпанія Ryanair у заяві про події в Мінську "проґавила" винищувач та арешти Відео
08:05
Лукашенко здійснив акт піратства, тепер слово за Європою Погляд
07:57
ДТП з вибухом і пожежею: у Києві вантажівка наїхала на легкове авто, є жертви Фото
Реклама
07:45
Названо правильні вправи, що зменшують будь-яке запалення в організмі Відео
07:17
Держдеп США звернувся до Мінська з вимогою після затримання Протасевича Відео
07:10
Догралися: хто винен у затриманні Протасевича Погляд
06:43
Синоптик розповіла, коли в Україні припиняться дощі та прийде літня спека Відео
06:36
Трохи дикі та дуже відверті купальники входять в моду на літо 2021 Фото Відео
06:02
Рак грудей: поради лікарів, як знизити свої ризики Відео
05:28
Шикарно для врожаю: експерт розкрила, якої погоди чекати в Україні Відео
05:24
У Слузі народу пояснили, в чому проблема нової ідеї Зеленського щодо Донбасу Відео
05:15
Дипломат попередив про небезпеку втрати Україною Донбасу Відео
05:05
Журналіст пояснив, чому Кремль побоюється зустрічі Путіна і Байдена Відео
04:53
У моду з 50-х повернулися карколомні й романтичні спідниці міні та максі Фото Відео
04:42
У Слузі народі зробили заяву про ініціативу Зеленського відносно референдуму щодо Донбасу Відео
04:22
Фатальний рейс ексголовреда Nexta: експерт пояснив деталь з Ryanair Відео
03:54
Названо найкращий спосіб спалити жир на животі
03:02
На Україну налетять потужні зливи і грози Відео
02:16
Смачна спаржа — прості рецепти Відео
00:51
Борт втікав від погоні: експерт оцінив дивні маневри рейсу Ryanair з Протасевичем Відео
00:19
Імперія воскресла: чому Росія викреслює дисидентів зі своєї історії Погляд
23 травня, неділя
23:53
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня спека Відео
23:24
"Ви вбили власного пасажира": Ryanair в соцмережах засипали гнівними коментарями Відео
Реклама
22:54
Збірна України на останній секунді вирвала нічию у Бахрейну Фото Відео
22:39
У Зеленського анонсували нові санкції проти РФ і назвали причину Відео
21:59
У ЄС заговорили про нові і жорсткіші санкції проти Росії Відео
21:44
Екстрена посадка рейсу з Протасевичем: стало відомо про погрози екіпажу Відео
21:24
"Помилково і безграмотно": у Криму вибухнули різкою ініціативою на адресу України щодо кордонів Відео
21:23
Інфекціоніст назвав причину провальної вакцинації від коронавірусу в Україні Відео
21:14
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
21:00
Речі, які жінці не можна вдягати на весілля Відео
20:53
Які речі не можна викидати з дому, щоб не викинути щастя Відео
20:45
Арестович оцінив ймовірність угоди Байдена і Путіна щодо України Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти