Машині повністю зрізало дах: під Черкасами з сім'єю в ДТП загинув коп із Закарпаття

Під Черкасами з родиною загинув коп із Закарпаття / ГУ Нацполіції в Черкаській області

У великій автомобільній аварії біля села Мала Севастянівка (Уманський район, Черкаська область) загинули 40-річний поліцейський із Закарпатської області, його дружина і 12-річна дочка.

Як передавати у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції, поліцейського звали Сергій Савчук, йому було 40 років. Поліцейський працював старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області. Загалом чоловік мав двадцять років стажу роботи в правоохоронних органах.

"Він боровся з організованими злочинними групами, викрив не одну "схему" і затримав не одного злочинця", — повідомили в поліції.

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Нагадаємо, раніше, 18 липня, біля села Печихвости Луцького району Волинської області сталася велика дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася, коли люди їхали в автомобілі Ford Focus після відпочинку на озері. 30-річний водій взяв у салон 11 пасажирів, бо на озері починалася буря. Він хвилювався, щоб ніхто не постраждав від негоди.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у дерево. Він і одна з пасажирок загинули на місці. Не вдалося врятувати життя і 4-річної дівчинки. Ще дев'ять осіб отримали травми.