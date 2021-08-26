Машини перетворилися на брухт: на Львівщині сталася п'яна смертельна ДТП, багато постраждалих

На Львівщині сталася смертельна ДТП / скріншот

У Львівській області напередодні вночі сталася масштабна смертельна ДТП. П'яний 19-річний водій вилетів на зустрічну смугу і на великій швидкості врізався у таксі. Від удару машини перетворилися на брухт.

Відомо, що компанія друзів поверталася з концерту в Бориславі додому в село. У машині їх було п'ятеро, а за кермом - 40-річний водій, до будинку вони не доїхали лише чотири кілометри, передає ТСН.

Водій таксі і ще двоє пасажирів — 16-річна дівчина і 20-річний хлопець — загинули на місці. Три людини госпіталізовані. Травм дістав і сам 19-річний водій, який вилетів на зустрічну, та його троє пасажирів.

Стан семи постраждалих залишається важким - вони дістали множинні переломи, пошкодження внутрішніх органів, три людини - в реанімації.

"Спідометр у того дурня зупинився на 140. Наш Славік ніколи не перевищував швидкість, могла бути 60 кілометрів, він з усіма сварився: "Чим тихіше їдеш, тим далі будеш", — розповіла Марина Каблаш, колега загиблого Ярослава.

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19-річний водій перебуває в лікарні під конвоєм. Хлопцеві оголосили про підозру за скоєння смертельної ДТП, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Як повідомляв Главред, вранці 20 серпня в Запорізькій області на трасі Харків-Сімферополь сталося лобове зіткнення автомобілів, внаслідок чого загинули п'ятеро людей. Серед загиблих — троє дітей.

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22 серпня рекордсмен України Валентин Черненко зі своєю маленькою донькою Євою загинув в автокатастрофі. Аварія сталася вночі на позначці 100 кілометрів траси Київ – Ковель – Яготин, біля села Різня. Автомобіль Ланос, за кермом якого перебував Черненко, зіткнувся з Ауді.