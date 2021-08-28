Масштабна ДТП поблизу Львова: вантажівка зіткнулася з трьома автомобілями, загинула дитина

Зіткнулися чотири автомобілі / НПУ

Жахлива ДТП сталося в суботу, 28 серпня, в селі Підберезці поблизу Львова. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, з місця аварії в лікарню госпіталізували чотирьох постраждалих, серед них була 11-річна дівчинка. Але медики не змогли її врятувати.

Правоохоронці припускають, що водій вантажівки з напівпричепом, яким виявився 64-річний житель Стрийського району, скоїв зіткнення з "Хондою", якою керував 48-річний житель Тернополя.

Таким чином "ДАФ "виїхав на зустрічку, де зіткнувся з "Міцубісі", за кермом якого був 48-річний житель Дублян і "Мерседесом Спринтером". Останній перевозив причіп з автомобілями. За кермом "Мерседеса" був житель Бурштина Івано-Франківської області.

До лікарні потрапили водій та пасажирка "Хонди", водій "Міцубісі" та його 11-річна пасажирка.

Фахівці проводять розслідування.

Нагадаємо, трагічна ДТП в суботу, 28 серпня, сталася на Клочківському узвозі в Харкові. Автомобіль збив наїзницю з конем. Згодом, тварина померла. Машина сильних пошкоджень не отримала. Відомо про розбите лобове скло і деякі вм'ятини на передній частині машини.