Масштабна вогняна ДТП: на Хмельниччині зіткнулися три авто, багато жертв

Внаслідок зіткнення всі транспортні засоби загорілися / Фото facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Рано вранці в суботу, 15 травня, в Хмельницькій області сталася смертельна ДТП за участю трьох транспортних засобів. За попередніми даними, загинули чотири людини.

Близько 7:00 години ранку на автодорозі Житомир - Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Мерседес Спринтер і легковим автомобілем Опель Комбо, передає пресслужба поліції.

Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши Мерседес Спринтер і Опель Комбо. Внаслідок зіткнення всі транспортні засоби загорілися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Встановлюються особи водіїв і можливих пасажирів автомобілів Мерседес Спринтер і Опель Комбо, які загинули внаслідок ДТП.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Розслідування триває.

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