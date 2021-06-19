Масштабний потоп в окупованій Ялті: один загиблий, близько 20 постраждалих

Повінь в Ялті стала рекордною за 100 років / Фото Reuters

Масштабний потоп в окупованій Ялті приніс руйнування і людські жертви. Кількість постраждалих досягла майже 20 осіб, один загиблий.

Як повідомила глава незаконної адміністрації міста Яніна Павленко, у всіх постраждалих легкі пошкодження. У однієї людини стан середньої тяжкості - чоловік прооперований, у нього перелом щиколотки. Загинула одна одна людина - чоловік 1995 року народження, передають Новини Криму.

Тим часом Кримінформ повідомляє в Telegram, що кількість постраждалих від негоди в Ялті збільшилася до 18 осіб. Одна жінка вважається зниклою безвісти.

Окупаційна влада каже, що ситуація в місті та в селищі Кореїз після потопу досить складна. Людей можуть почати евакуювати.

87 будинків виявилися підтопленими, а щонайменше 281 людина, зокрема 49 дітей, евакуйована. Людей "розселили в муніципальні пансіонати". На сайті Ростуризму заявили, що в'їзд в місто, який раніше закрили через повінь, наразі "здійснюється без обмежень".

Через повінь частково постраждали ялтинські готелі та санаторії. Також повідомляється про затоплення "до самої стелі" Ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста.

За словами директора установи Віктора Жиленка, "близько 90% тварин вдалося евакуювати", інші ж "можуть врятуватися та існувати в холодній воді". Працівники поки не можуть потрапити в приміщення крокоділяріума, тому інформації про те, чи є загиблі тварини - немає.

Городяни публікують в соцмережах відео потопу в Ялті. На кадрах видно, як потік води зносить дерева, автівки, МАФи та інші перешкоди на своєму шляху. Місто фактично "пішло під воду".

Як повідомлялося, в захопленому Росією Криму оголошено режим надзвичайної ситуації. Унаслідок тривалих злив на півострові сталася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч.

В окупованій росіянами Ялті випали три місячні норми опадів (135 мм). Такого не було з 1922 року. В окремих частинах міста немає світла і водопостачання.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та міські лікарні. Під водою опинилася частина траси Таврида.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в анексованому Криму в один момент сталася ситуація, коли води стало навіть більше, ніж потрібно півострову. При цьому материкова Україна може зіткнутися з проблемами глобальної зміни клімату. Держава вже працює над тим, щоби запобігти такому удару.

Нагадаємо, потужні зливи затопили вулиці Дніпра та Одеси. Машини плавали на дорогах. Шквальний вітер звалив безліч дерев.

На Кубані пройшов величезний град. Опади розміром з куряче яйце випали в Павлівському районі. У Мережі обурилися відеокадрами місцевих жителів, які знімали негоду в той час, як на вулиці в затопленому дворі блукав пес.