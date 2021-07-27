Масштабна пожежа на Хортиці: підозрюють підпал

Пожежа на Хортиці може бути спровокована підпалом / Facebook

На території Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі у вівторок, 27 липня, спалахнула пожежа. Наразі причини не встановлено, проте правоохоронці підозрюють, що це підпал.

Про це написав генеральний директор заповідника Максим Остапенко на сторінці в Facebook.

"Сумна новина. Великий підпал Хортиці... сильний вітер все ускладнює", - зазначив Остапенко.

У ДСНС повідомили, що пожежу вдалося ліквідувати о 15:39. Вогонь охопив гектар лісу, при цьому майже третина лісу вигоріло зверху. Горів сосновий ліс поблизу станції Січ та балки Генералка.

"27 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Запоріжжі на острові Хортиця виникло загоряння лісового масиву на площі близько 1 га, з них 300 м кв. верхової пожежі. О 14:52 пожежу локалізовано, о 15:39 - ліквідовано", - зазначено в повідомленні.

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Відзначається, що жертв і постраждалих не зафіксовано.

Справка:

Загальна площа Національного заповідника "Хортиця" - 2 386,86 га.

До його складу входить острів Хортиця та прилеглі острови та скелі: Байда, Дубовий, Ростебін, Три стоги, Середня, Близнюки, урочище Вирва на правому березі Дніпра, що мають загальнодержавне та історичне значення.