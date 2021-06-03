Масштабну пожежу влаштував палій авто в Херсоні

Масштабна пожежа влаштувала палій авто в Херсоні / Фото Нацполіції Херсонської області

У центральному житловому районі Херсона невідомий влаштував масштабну пожежу на платній стоянці. У результаті чотири легкових авто згоріли, а п'ять пошкоджені вогнем. Ще 20 машин вдалося врятувати.

На камерах відеоспостереження видно, як невідомий у капюшоні і в масці облив Мерседес, що належить 31-річному херсонцю, невідомою речовиною, підпалив, а потім втік. Особу палія та причину підпалу встановлюють правоохоронці.

Пожежа вирувала майже годину. Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранка, рятувальників викликали вночі - після того, як охоронець не зміг самостійно впоратися з вогнем.

За словами охоронця, він чув хлопок, потім побачив полум'я і побіг гасити загоряння вогнегасником, але сам впоратися з вогнем не зміг.

"На автостоянці було чимало авто, і, звичайно, були поруч, адже парковка розташована в житловому кварталі. Звичайно, була загроза перекидання вогню на інші споруди", - розповіла начальниця сектору зв'язку зі ЗМІ ГУ ДСНС у Херсонській області Квіта Заобурна.

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