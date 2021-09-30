Масова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умови

80% смертельних випадків від коронавірусу припадають на людей у віці від шістдесяти років.
Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинація підлітків з 12 років, але віддає пріоритет віковій групі оскільки, за статистикою захворювань, в Україні більше нових випадків серед дорослих.
80% смертельних випадків від коронавірусу припадають на людей у віці від шістдесяти років. З них не вакциновані-98% відсотків людей, йдеться в сюжеті "ТСН".
За словами глава МЗС Віктор Ляшко, про масову вакцинацію саме підлітків говорити поки рано.
"Сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі і більше летальних випадків у людей старше 60 років. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, до масової вакцинації підлітків переходити передчасно", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу в Україні
- 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МОЗ введе обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для чиновників і працівників навчальних закладів.
- Досі вакцинація проти COVID - 19 в Україні не була обов'язковою. Однак бували випадки, коли працівників зобов'язували робити щеплення на місцевому рівні.
- Глава МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.
Які професії потраплять до переліку обов'язкових до вакцинації
- працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної вищої освіти, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;
- працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;
- працівники місцевих державних адміністрацій.
Автор: Сергій Кущ