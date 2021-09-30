Масова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умови

В Україні дозволена вакцинація дітей з 12-річного віку / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинація підлітків з 12 років, але віддає пріоритет віковій групі оскільки, за статистикою захворювань, в Україні більше нових випадків серед дорослих.

80% смертельних випадків від коронавірусу припадають на людей у віці від шістдесяти років. З них не вакциновані-98% відсотків людей, йдеться в сюжеті "ТСН".

За словами глава МЗС Віктор Ляшко, про масову вакцинацію саме підлітків говорити поки рано.

"Сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі і більше летальних випадків у людей старше 60 років. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, до масової вакцинації підлітків переходити передчасно", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.