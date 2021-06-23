Масове отруєння суші в Харкові: відомі перші результати досліджень

У Харкові отруїлися відвідувачі ресторанів Якіторія та Мафія / Фото pixabay.com

У шести співробітників ресторанів японської кухні в Харькві, в яких сталося масове отруєння відвідувачів, підтвердили стафілокок, а у половини пацієнтів — сальмонельоз. Інфекцію виявили і в продуктах, про це свідчать перші результати лабораторних досліджень.

Керівник відділу Харківського обласного лабораторного центру Тетяна Карлова зазначила, що причина зараження – антисанітарія в закладах громадського харчування, передає ТСН.

"Klebsiella pneumoniae - по обладнанню. Умовно - патогенний мікроорганізм, який під час накопичення може також викликати інфікування. Все це відбувається через недотримання санітарно-гігієнічних умов", - розповіла Карлова.

Як повідомляв Главред, про масове отруєння в Харкові стало відомо 17 червня. Люди відвідували ресторани Якіторія та Мафія. Постраждалі пов'язують своє отруєння із суші, які вони напередодні їли в закладах.

Упродовж тижня кількість хворих зросла до восьми сотень. Серед хворих є 19 дітей. Стан пацієнтів задовільний.

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Ресторани визнають свою провину і обіцяють компенсувати витрати людей на лікування.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).