Масове отруєння у Харкові: 34 людини потрапили до лікарні після відвідин ресторану

У Харкові 34 людини отруїлися в ресторанах японської кухні / УНІАН

У Харкові сталося масове отруєння. Люди потрапили на лікарняні ліжка після відвідування двох ресторанів японської кухні. Всі постраждалі, зокрема 22 дорослих і 12 дітей, перебувають у стані середньої тяжкості.

Всіх хворих госпіталізували в стаціонар з попереднім діагнозом - гастроентероколіт. Хтось із жителів міста досі перебуває в лікарні, когось вже відпустили додому. Про це розповів у Facebook директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Пацієнти пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв в закладах громадського харчування. Харківські ЗМІ повідомляють, що постраждалі їли або замовляли доставку суші в одному з ресторанів міста на вул. Квітки-Основ'яненка. За їхніми даними, близько 60 відвідувачів ресторану вже написали скарги до адміністрації. Люди скаржаться на підвищення температури до 39 градусів, нудоту і блювоту.

Користувачі соцмережі пишуть, що люди отруїлися в ресторанах Мафія та Якіторія.

Ще одна мешканка Харкова написала, що чула, як у цих ресторанах економлять на воді, електриці та дезінфекції. Саме з цими фактами вона пов'язує випадки масового отруєння.

"Я сиділа на літньому майданчику, за сусіднім столом адміністратор проводила співбесіди. Весь час - економимо воду, холодильники прикручуємо, електрику економимо, мило не витрачаємо... У них така політика корпоративна. Тому й не дивно, що багато отруєнь", - написала вона.

Держспоживслужба наполегливо рекомендувала обом закладам громадського харчування закритися до кінця розслідування.

"Відповіді від них поки немає. Якщо відмовляться, ветеринарна служба буде ухвалювати рішення про примусове закриття ресторанів", - зазначив Сидоренко.

У приміщенні ресторанів провели дезінфекцію та відібрали проби всіх продуктів. Водночас фахівці побоюються, що кількість отруєнь може зрости.

Як повідомляв Главред, в ніч на 17 червня в Івано-Франківську в гуртожитку коледжу технологій та бізнесу отруїлися чадним газом студенти. До лікарні госпіталізовано 8 дітей, троє постраждалих - в реанімації у важкому стані. При цьому рятувальники і поліцейські не змогли встановити джерело походження чадного газу на місці НП.