Масове отруєння у Харкові: прокуратура опублікувала фото кухні Якіторії та мафії

До лікарень госпіталізовано вже 78 осіб.
У Харкові правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом масового отруєння людей, які раніше відпочивали в ресторані Якіторія. Десятки людей доставлені до лікарень з діагнозом гострий гастроентероколіт. З симптомами отруєння госпіталізовано вже 78 осіб. Опубліковані і фотографії загальної кухні двох ресторанів - Якіторія і Мафія.
Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інцидент з отруєнням людей вже розслідується. Правоохоронцями було встановлено, що в лікарнях опинилися десятки людей з діагнозом гострий гастроентероколіт. Перед цим вони відвідували ресторан японської кухні. Їх стан здоров'я оцінюється як середньої тяжкості.
Оприлюднено фотознімки кухні Якіторії та Мафії.
Відкрито кримінальну справу за статтею про порушення санітарних норм. Максимальне покарання - 3 роки позбавлення волі. Прокуратура спільно зі співробітниками Держпродспоживслужби проводить слідчі дії та опитує потерпілих.
Місцеве видання Status Quo підкреслює, що за даними на 19 червня в лікарнях з отруєнням перебувають вже 78 людей. Цієї ночі були госпіталізовані ще 6 осіб. За даними журналістів, пацієнтам поставили діагноз ентероколіт.
Нагадаємо, 17 червня стало відомо про те, що у Харкові госпіталізували 34 людини з симптомами отруєння. Напередодні вони відвідували ресторан Якіторія. Стан пацієнтів оцінювався як середньої тяжкості.
Фахівці вважають, що люди могли отруїтися суші. Ресторани Якіторія і Мафія тимчасово закрили, вони визнають свою провину і готові виплатити компенсацію за лікування постраждалих.