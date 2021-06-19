Масове отруєння у Харкові: прокуратура опублікувала фото кухні Якіторії та мафії

У Якіторії і Мафії спільна кухня / Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом масового отруєння людей, які раніше відпочивали в ресторані Якіторія. Десятки людей доставлені до лікарень з діагнозом гострий гастроентероколіт. З симптомами отруєння госпіталізовано вже 78 осіб. Опубліковані і фотографії загальної кухні двох ресторанів - Якіторія і Мафія.

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інцидент з отруєнням людей вже розслідується. Правоохоронцями було встановлено, що в лікарнях опинилися десятки людей з діагнозом гострий гастроентероколіт. Перед цим вони відвідували ресторан японської кухні. Їх стан здоров'я оцінюється як середньої тяжкості.

Оприлюднено фотознімки кухні Якіторії та Мафії.

Кухня ресторанів Якіторія і Мафія / Харківська обласна прокуратура

Кухня ресторанів Якіторія і Мафія / Харківська обласна прокуратура

Кухня ресторанів Якіторія і Мафія / Харківська обласна прокуратура

Відкрито кримінальну справу за статтею про порушення санітарних норм. Максимальне покарання - 3 роки позбавлення волі. Прокуратура спільно зі співробітниками Держпродспоживслужби проводить слідчі дії та опитує потерпілих.

Місцеве видання Status Quo підкреслює, що за даними на 19 червня в лікарнях з отруєнням перебувають вже 78 людей. Цієї ночі були госпіталізовані ще 6 осіб. За даними журналістів, пацієнтам поставили діагноз ентероколіт.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо про те, що у Харкові госпіталізували 34 людини з симптомами отруєння. Напередодні вони відвідували ресторан Якіторія. Стан пацієнтів оцінювався як середньої тяжкості.

Фахівці вважають, що люди могли отруїтися суші. Ресторани Якіторія і Мафія тимчасово закрили, вони визнають свою провину і готові виплатити компенсацію за лікування постраждалих.