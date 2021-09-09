Масове отруєння у школі Хмельницького: захворіли 85 осіб, учні на дистанційці

Поки невідомо, чим отруїлися діти / скріншот

В одній зі шкіл Хмельницького напередодні зафіксували масове отруєння. Станом на сьогоднішній день, інфекція виявлена у 85 осіб.

Як повідомляє Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, до місцевої інфекційної лікарні госпіталізовано 10 дітей та 1 доросла людина. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно.

Попередньо пацієнтам поставили діагноз - харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт.

Стан хворих середнього ступеня важкості.

"Очікуємо результати лабораторних досліджень, робота триває", - розповіли в центрі.

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У школі вже розпочато епідеміологічне розслідування. Фахівці обстежили 11 працівників харчоблоку, взяли 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об'єктів навколишнього середовища та п'ять зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

Також у навчальному закладі та вдома у хворих була проведена дезінфекція.

читайте такожВідкритий перелом черепа та передпліч: на Івано-Франківщині дитина зірвалася з аварійного мостуУ зв'язку з отруєнням, навчальний процес призупинено. Дистанційна форма навчання триватиме до моменту, коли будуть отримані висновки про те, що могло спровокувати нездужання школярів.

Нагадаємо, раніше в селі Крутогорб на Вінничині п'ятеро дітей отруїлися грибами. У Гайсинську районну лікарню спочатку доставили трьох дітей, стан яких був важким. Дві дівчинки 4 і 12 років померли в лікарні, а за життя їх 13-річного брата борються медики.