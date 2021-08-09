Мати була напідпитку: відомі подробиці трагічної загибелі дитини в аквапарку Дніпра

В аквапарку Happy Day сталася трагедія - потонула дитина/ Фото facebook.com/aquaparkdnepr

У неділю, 8 серпня, в Дніпрі у великому басейні в аквапарку Happy Day в житловому масиві Перемога потонув 9-річний хлопчик.

Дитина приїхала в аквапарк з мамою. Трагедія сталася, коли жінка залишила сина одного та відійшла в інший бік аквапарку, повідомляє місцеве видання Наше місто.

Один з працівників закладу помітив, що дитині стало зле в басейні для дорослих. Хлопчика витягли і покликали медиків. Приїхала і швидка допомога, але реанімаційні заходи лікарів не дали результату. Дитина померла на місці.

У соціальних мережах пишуть, що хлопчик приїхав в аквапарк не лише з матір'ю, але і з батьком. За словами користувачів Facebook, мати нібито була в стані алкогольного сп'яніння.

"В голові не вкладається, навіщо в подібних закладах продають спиртні напої, якого х**на впускають людей в нетверезому стані, тим більше якщо вони з дітьми! Якого х**на маленька дитина плаває в дорослому басейні одна? Батьки відволіклися? ок! Інструктори де????", - пише один з користувачів.

Реклама

Деякі пишуть, що складно зрозуміти, коли людина тоне, оскільки при цьому вона не видає звуків і не розмахує руками, як це показують у кіно.

Інші обурюються через безвідповідальність батьків і співробітників аквапарку:

Правоохоронці з'ясовують всі деталі трагедії. Тим часом на сторінці Happy Day в Facebook повідомили, що 9 серпня аквапарк не працює. Причиною назвали санітарний день.

читайте такожУ Польщі 2-річний хлопчик з України потонув в озері: його тато і мама міцно спали після вечірки

Як повідомляв Главред, 17 липня в Житомирській області біля села Тарасівка під час відпочинку сім'ї на березі водойми зник 6-річний хлопчик. Дитину намагалися розшукати, але безрезультатно. Вже вранці наступного дня тіло дитини дістали з води рятувальники.

Правоохоронці з'ясували, що біля водойми того дня відпочивали дві подруги зі своїми дітьми. Діти плескалися у воді, а коли раптово піднявся вітер, і зіпсувалася погода, жінки вирішили завершити прогулянку.

Поки діти виходили на берег, їхні матері збирали речі. За кілька хвилин виявилося, що 6-річний хлопчик зник. Перелякана мати почала кликати його, але дитина не відгукувався. Самостійні пошуки нічого не дали.