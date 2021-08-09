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Мати не встежила за дитиною: у Дніпрі в аквапарку потонув маленький хлопчик

9 серпня 2021, 08:22

Співробітники аквапарку помітили, що дитині в басейні потрібна термінова медична допомога і дістали його з води, викликавши медичний персонал закладу.

Потонути
Потонув / nashemisto.dp.ua

8 серпня в місті Дніпро в аквапарку на проспекті Перемоги потонула дев'ятирічна дитина. Про це передає портал Наше місто.

Трагічний інцидент стався о 18.00. Як пишуть журналісти, мати упустила дитину з-під контролю і вирішила прогулятися по території, залишивши сина без нагляду.

За попередньою версією подій, співробітники аквапарку помітили, що дитині в басейні потрібна термінова допомога і дістали його з води, викликавши медичний персонал закладу. Інші відвідувачі розважального комплексу терміново набрали карету швидкої допомоги.

На жаль, всі реанімаційні зусилля медиків не дали позитивного результату. Хлопчик помер на місці інциденту.

Тепер поліцейським слідчим належить розібратися у всіх деталях трагедії і визначити ступінь провини або матері, або працівників закладу.

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Нагадаємо, раніше в Житомирській області - там біля села Тарасівка під час відпочинку сім'ї на березі водойми зник шестирічний хлопчик. Дитину намагалися розшукати, але безрезультатно.

Вже вранці наступного дня - 18 липня - тіло дитини дістали з води рятувальники.

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