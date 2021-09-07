Мати ночує з немовлям на вулиці: з'ясувалися нові подробиці дикої історії в Одесі

Жінка ночувала на вулиці з дитиною / скріншот

Стали відомі подробиці конфліктної ситуації в Одесі, в результаті якої жінка з маленькою дитиною змушена ночувати на вулиці.

У селищі Котовського п'ять днів чоловік виганяв свою 21-річну дружину разом з маленькою дитиною на вулицю нібито через дитячий плач. Жінка спала на дитячому майданчику, а поруч стояла коляска з двомісячною дитиною, повідомляє ТСН.

За словами правоохоронців, жінка - місцева мешканка. Вона пояснила, що посварилася з рідними, забрала маленького сина і пішла з ним на майданчик, де працює охоронцем батько дитини.

Підкреслюється, що зараз жінка з двомісячним сином тимчасово оселилася у знайомих свого цивільного чоловіка.

Як уточнили у ГУ НП в Одеській області, в результаті інциденту дитина не постраждала. Поліція повідомила про ситуацію в службу з прав дітей, а матері виписали протокол за ст.184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей).

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Раніше повідомлялося про те, що в Одесі жінка з двомісячним сином змушена кілька днів поспіль ночувати на вулиці - куди її виганяє чоловік (мовляв, плач хлопчика заважає йому спати після денної роботи).

Очевидці стверджують, що жінка відмовляється звертатися в поліцію. Однак люди в коментарях обурені такою ситуацією - одні не вірять, що це може бути правдою, деякі засуджують чоловіка, інші – радять жінці в першу чергу подбати про себе і немовляти.