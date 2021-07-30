Мати підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної харків'янки, заявила, що з дітьми був чоловік

6-річна Мирослава Третяк була жорстоко вбита 28 липня / Нацполіції

Мати 13-літнього підлітка, якого підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки під Харковом, заявила, що в той злощасний день діти були не самі. Жінка стверджує, що з ними був чоловік.

Як пише Newsroom Галина Ф. в деталях розповіла журналістам, що відбувалося 28 липня.

"Я прийшла з роботи близько 17: 30. Відразу після мене в будинок вбіг Богдан. Він узяв п'ятилітрову баклажку, налив у таз воду, роздягнувся і почав прати свій одяг. Після цього син сказав, що піде до своїх знайомих в гуртожиток, де є безкоштовний Wi-Fi. Нічого не запідозривши, я розвісила одяг сина і вирушила на город", - розповіла мати підозрюваного.

Також вона додала, що близько 19:00 зустрілася з мамою загиблої дівчинки. Свідками цього стали дочки жінок, які запитали У Галини Ф. про те, чи не бачила вона Мирославу. Мати підлітка сказала, що не знає, де може бути дитина.

Після цього почалися пошуки зниклої дівчинки, до яких підключилася і сама Галина.

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"В цей же час Тетяна викликала поліцію - ну і понеслося. Хтось із місцевих жителів сказав, що бачив Мирославу з Богданом біля пекарні. Всі вирушили туди. Одному з поліцейських я назвала номер телефону сина. Він відповів на дзвінок, але не зізнався, де знаходиться. Через 20 хвилин нам вдалося умовити його вийти. Він був дуже наляканий", - зазначила жінка.

За її словами, коп схопив сина за руку і почав так сильно трясти, що хлопчик заплакав.

"Я спробувала заступитися за нього і мене підтримала слідчий з Вовчанська. Вона акуратно взяла Богдана за руку, почала спокійно говорити з ним, повела до нас в квартиру", - розповіла Галина.

Правоохоронці розмовляли з підлітком до 03:00. Після цього забрали його у Вовчанське районне відділення поліції. Там, як каже мати підозрюваного у вбивстві, до них поставилися добре, а вранці підлітка доставили до спецприймальника.

"29 липня до нього прийшла моя старша дочка Євгенія. Богдан розповів їй, що під час прогулянки з Мирославою з ними був ще один чоловік - Максим Б. за описом сина я зрозуміла, хто це. Він живе в Харкові, а в Старий Салтів приїжджає до своїх бабусі і дідуся. Він був судимий, ми думаємо на нього. За словами Богдана, цей чоловік запитав у нього: "Що, вона тебе вже заї**ла?", - додала жінка.

Також Галина Ф. зізналася, що її син часто сварився з покійною Мирославою. Зокрема, того дня вони не поділили обруч. Але все ж не вірить, що хлопчик міг вбити дитину.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Старий Салтів знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли вчора близько 23:50.

Пізніше 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині, розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов.