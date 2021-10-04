Мати просто мовчки дивилася: подробиці вбивства 10-річної дівчинки вітчимом на Закарпатті

Спливла деталь про смерть маленької дівчинки на Закарпатті / Нацполіція Закарпатської області

У Закарпатській області 34-річний чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну названу дочку, а вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя. Як з'ясувало слідство, мати дівчинки на момент скоєння злочину була вдома.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Закарпатській області, на момент скоєння злочину в будинку перебувала мати загиблої дівчинки. Жінка не зробила ніяких дій і свідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Слідчі відкрили за цим фактом ще одне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи. Саме в рамках цього провадження буде надана правова оцінка діям матері.

Нагадаємо, що проти вітчима відкрито кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини". Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

У Сумській області помер чоловік, який убив трирічного сина

У середині вересня в місті Глухові, що на Сумщині, чоловік жорстоко вбив свого 3-річного сина і зізнався в цьому. Кілька днів тому дітовбивцю відвезли на суд, але в ізолятор тимчасового утримання він вже не повернувся. Чоловік несподівано помер по дорозі.

Що стало причиною смерті батька-нелюда, який задушив свою рідну дитину, правоохоронці поки не говорять. Кілька інсайдерських джерел запевняють, що заарештованого побили. Унаслідок побиття нібито ребро пробило йому легке.