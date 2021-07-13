Мати з двома дітьми виганяли із залізничного вокзалу в Запоріжжі: всьому виною діти - вони спали

Нахабний адміністратор залу не давала дітям спасти / скріншот

У Запоріжжі на залізничному вокзалі стався скандал. З платного залу підвищеного комфорту нахабно виганяли молоду маму з двома дітьми. Співробітники "Укрзалізниці "заявили, що "діти можуть в залі просто сидіти, а спати там заборонено".

Про це йдеться у Telegram-каналі "чорний список".

"Інцидент стався сьогодні, 13 липня, в проміжку часу з 3 до 4:00 ранку. Мама з двома дітьми оплатила час в залі очікування підвищеного комфорту. Вона чекала на поїзд, тому вирішила скористатися послугами міського залізничного вокзалу і пересидіти в зручному місці. Діти, влаштувавшись на диван, швидко заснули", - йдеться в повідомленні.

Однак їм не дала відпочити адміністратор закладу. Вона голосно вимагала, щоб жінка розбудила дітей.

"Діти прийшли сюди відпочивати, а вони у вас сплять. Вони проспали", - заявила адміністратор.

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Мати дітей цього не стерпіла і попросила її показати правила перебування в залі очікуванні. Зокрема, пункт, в якому прописано, що"пасажирам заборонено спати". Однак відповісти на це адміністратор не змогла.

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