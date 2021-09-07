Мати викликала швидку тільки на п'ятий день: нові деталі отруєння дітей грибами під Вінницею

За життя їх 13-річного брата зараз борються медики / скріншот

У селі Крутогорб на Вінниччині п'ятеро дітей отруїлися грибами. У Гайсинську районну лікарню спочатку доставили трьох дітей, стан яких був важким. Дві дівчинки 4 і 12 років померли в лікарні, а за життя їх 13-річного брата зараз борються медики.

"Перша дитина о 9:00 ранку знову дає зупинку, 12 років дитині, ми починаємо реанімаційні заходи, все можливо і все що неможливо виконуємо. І в цей час у меншої дитини падає різко тиск", — розповів в. о. завідувача реанімації Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк у коментарі "ТСН".

Дівчаток медикам врятувати не вдалося - у них відмовили внутрішні органи. Чим вони могли отруїтися, тоді лікарі не знали, бо мати нічого не пояснювала.

Сказала правду лише після смерті дітей

У тому, що всі п'ятеро дітей з'їли саме отруйні гриби, які зібрали в лісі, мати зізналася пізніше. Спочатку вона намагалася лікувати малюків вдома, а швидку викликала тільки на п'ятий день хвороби.

Що з іншими дітьми

Трьох дітей, які залишилися живими, забрали в обласну дитячу лікарню. За життя одного з них — 13-річного В'ячеслава досі борються лікарі.

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За даними поліції, в сім'ї було всього 8 дітей, яких жінка виховувала одна.

читайте такожСвяткували День знань: на Івано-Франківщині масове отруєння дітей"Вони десь там збирали гриби, вона закривала, дітям вона не давала їх їсти, як вони наїлися цих грибів, вона пояснити не може", — повідомили в місцевій поліції.

Тепер жінці готуються висунути підозру за недогляд за дітьми.