Мати вколола дитині отруйну речовину, а собі снодійне: моторошні деталі загибелі хлопчика у Дніпрі

У Дніпрі мати вколола дитині отруйну речовину, а собі снодійне / УНІАН

Моторошна трагедія сталася в Дніпрі - там жінка намагалася звести рахунки з життям, і для цього уколола собі і дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. Унаслідок дій матері її маленький син помер, а вона потрапила в реанімацію.

Хлопчик помер у ніч проти 10 вересня в обласній дитячій лікарні Дніпра – йому було 1 рік 7 місяців. Малюка доставили з діагнозом "отруєння невідомою речовиною". Виявилося, що його отруїла власна мати, яка вирішила вчинити суїцид, прихопивши на той світ з собою дитину. Вона ввела собі і малюкові невідомий препарат.

"Дитина була в дуже важкому стані. Вночі померла", - розповів генеральний директор лікарні Олексій Власов виданню "Наше місто".

Передсмертна записка

40-річна жінка та її маленький син проживали у 5-поверхівці на околиці Дніпра. За попередньою інформацією, маму і дитину у несвідомому стані знайшла бабуся. Вона прийшла провідати доньку, бо занепокоїлася, що та не виходить на зв'язок.

Налякана бабуся відразу ж викликала швидку, а до її приїзду намагалася реанімувати онука і надати йому першу допомогу. Коли ж слідчі оглянули квартиру, де все сталося, знайшли передсмертну записку. Змісту написаного слідчі не розголошують. Також у кімнаті знайшли шприци з невідомою речовиною та ампули з-під ліків.

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"Виявили передсмертну записку. Тобто у нас є версія, що вона хотіла покінчити життя самогубством таким чином", — розповів прессекретар Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Медики оперативно госпіталізували жінку і дитину з гострим отруєнням лікарськими препаратами, але врятувати хлопчика не вдалося. 40-річна мати дитини зараз перебуває в реанімації.

Вона - фармацевт. Собі вколола снодійне

За інформацією журналістів ТСН, які побували в реанімації 4-ї міської лікарні Дніпра, результати аналізів матері дитини свідчать, що собі жінка вколола снодійне. За обережними прогнозами медиків, вона виживе.

"Зараз стан хворої з кількома позитивними динаміками. Вона доступна до елементарного контакту - на прості питання відповідає так чи ні. За своїм хімічним складом - це снодійна речовина", - розповів завідувач центру з лікування гострих отруєнь КНП "Міська клінічна лікарня №4".

На відміну від матері малюк, попри всі зусилля медиків, помер від гострого отруєння лікарськими препаратами. Якими саме, в поліції не озвучують до завершення експертиз. Є неофіційна інформація, що це ліки, які продаються тільки за рецептом. Однак, як виявилося, жінка працювала фармацевтом, і мала доступ до всіх препаратів.

Чому намагалася вбити себе і маленького сина — слідчі поки мовчать.

Про смерть дитини медики лікарні повідомили правоохоронцям, після чого поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства однорічного хлопчика (за ч.2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство малолітньої дитини).

Матері Микити, коли вона вийде з лікарні, загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.